Aasta noorkokk Hugo Komp: magustoidu jaoks panen puuviljad pannil põlema

"Aasta noorkoka konkursil pidi pearoaks pakkuma Muhu lammast ja magustoiduks tikrit ja kadakamarja," ütles Aasta noorkokk 2024 Hugo Komp.

"Sel aastal oli ülesandeks kasutada võimalikult palju Eesti toorainet," lisas Aasta kokk 2024 võistlusel kolmandaks jäänud Karl Pajussaar.

Tänavu olid tähelepanu all saared ehk Saaremaa, Muhu ja Ruhnu. "Peale selle, et pidi head toidud tegema, pidi kasutama ka hästi palju just nendest kohtadest pärit toorainet. Minu rõõm oli see, et ma olen ise Saaremaalt pärit ja seal ka restorani pidanud ja ma olin tootjatega juba natuke kursis," selitas Pajussaar.

Kuna toiduained anti ette, oli Kompi sõnul võistluseks aega harjutada kaks ja pool kuud.

"Terevisiooni" stuudios flambeeris Komp puuvilju. "Flambeerimine on alkoholiga maitsestamine ja tavaliselt pannakse alkohol põlema, et alkohol välja põleks," selgitas ta.

Flambeerimiseks pani Komp pannile suhkru, natuke võid, õuna, pihlakat, metspähkleid ja Vana Tallinna likööri ning süütas segu pannil põlema. Flambeeritud puuviljad pani Komp pannkookide peale.

Pajussaar tegi stuudios suupisteid Muhu lambalihast. "Juustutrühvlipontšikute all on trühvlimajonees, lambast tegin kiire tartari, kus on sees sibulat, hapukurki, kappareid, soola-pipart ja mõned maitseained veel, aga et jääks ikka lamba enda maitse ellu. Tartar ei ole toores liha, vaid marineeritud," ütles Pajussaar.

Suupiste peale lisas Pajussaar krõpsu, mis on valmistatud Saaremaal kasvatatavast tudraseemnest.