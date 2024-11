Eesti juurtega Läti spordifotograaf: inimesed tahavad näha emotsiooni

Läti fotograaf Mikus Klavins on pildistanud nii spordi- kui ka muusikamaailma täielikke superstaare. Mees rääkis "Ringvaatele", et spordifotograafina peab valmis olema kõigeks, nii kaotusvaluks kui ka võidurõõmuks – peamine on jäädvustada emotsioon.

Spordifotograafi ameti üks suur osa on jäädvustada emotsioone. "Sa mitte ei vaata palli, kas läheb sisse, aga sa pildistad mängijaid ääres, sest seal on need emotsioonid. Sa pead olema valmis kõigeks," sõnas Klavins.

Lisaks võiduemotsioonidele peab paratamatult jäädvustama ka kaotusvalu. "Mängijad on riietusruumis, istuvad, mõnel on pisar ja sa ei taha olla meeskonnas see paha mees, kes teeb edasi ja pildistab. Aga inimesed tahavad näha seda emotsiooni, see on ka spordi osa, mitte ainult võidud, vaid ka kaotused," ütles fotograaf.

Klavins on sündinud Eestis, tema isa oli lätlane, aga ema eestlanna, mistõttu räägib fotograaf ka vabalt eesti keelt. Kui Eesti korraldajad võtavad Lätis Klavinsi fotograafiks, mõtleb mees alati, mis hetkel enda keeleoskusest märku anda. "Kas ma kuulan, mis nad minust räägivad või kohe parem ütlen, et räägin eesti keeles," muigas ta.

Klavins on pildistanud suuri spordimaailma nimesid, näiteks Serbia korvpallurit Nikola Jokićit, kes hetkel pallimas NBA-s. Temaga leidis Klavins ühise keele läbi hobustest rääkimise. "Ta on õudne hobusefänn ja ta räägib, et kui tal lõpeb NBA hooaeg ära, siis ta sõidab koju Serbiasse. Ta viskab sellised faktid, et "oo sul on kolm kaamerat, mul on üheksa hobust." Siis sul käib ajus krõks, et mida sa nüüd teed selle infoga," muigas Klavins.

Lisaks spordile väisab fotograaf ka muusikaüritusi ja on pildile püüdnud artiste Fred Againist Megan Thee Stallioni ja ASAP Rockyni välja. "Ma teen natuke vahet, kas ta on laval ainult ja ma pildistan festivali jaoks või ma pildistan tema ehk artisti jaoks. Muidu on palju pildistatud," sõnas ta.

Spordis on Klavins lisaks korvpallile pildistanud nii Tokyo kui ka Pekingi olümpiamänge, lisaks on ta žüriiliikmena osalenud ka Eesti parimate spordifotode valimisel. "Olümpia ongi tunnete mõttes kõige suurem, meeldib või mitte, aga see on koht, kuhu ka spordis kõik tahavad saada," ütles ta.

Ühel hetkel tundis aga Klavins, et kuna spordifotod kaovad internetis tihti väga kiirelt arhviidesse, siis tasuks luua midagi püsivamat. Selle tarbeks panigi ta Läti korvpallikoondise eelmise aasta MM-i viienda koha valguses kokku fotoraamatu. Suurimaks komplimendiks peab ta seda, kui inimesed on raamatu juurde tagasi pöördunud ka peale esimest läbi vaatamist.