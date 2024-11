Galerii: Tallinnas filmiti Hispaania spioonimärulit "Zeta"

Teisipäeval Tallinna kesklinnas liiklejatele suletud Narva maanteel filmiti Hispaania spioonimärulit "Zeta," mille peaosas on Hispaania näitleja Mario Casas ning mis jõuab Amazon Prime Video eetrisse 2025. aastal.

"Zeta" on Hispaania spioonimärulifilm, mille režissöör on Dani de la Torre ning stsenaristid Oriol Paulo, Jordi Vallejo ja Dani de la Torre. Filmi peaosas on Mario Casas, teistes osades Mariela Garriga, Nora Navas ja Luis Zahera.

Filmivõtetega alustati 2024. aasta septembris Galicias. Film jõuab voogedastusplatvormi Amazon Prime Video eetrisse 2025. aastal.

Pärast nelja endise Hispaania luureagendi tapmist teeb CNI Zetale ülesandeks jälitada ellujäänud kadunud agenti, ühendada jõud Colombia luureagendi Alfaga ja hakata tegelema salapärase kuuenda operatsiooni liikmega, kes kannab koodnime Casiel.

Filmi toodab Fonte Films, eestipoolse produktsiooni eest vastutab Cuba Films.