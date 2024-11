Oma restorani avav Stefan: hea šašlõki saladus peitub koka heas energias

Unistus enda restorani avamisest tekkis Stefanil juba noorena isa toidukohas tööd tehes. "Ma tahtsin omamoodi, veel ägedamalt, et oleks kontserdid. Mulle see väga meeldis, aga ma ei saanud isale öelda, et teeme nii – see oli tema koht. Nüüd on minu koht ja tema aitab mind nii nagu mina ütlen," rääkis muusik, kes oma köögiristsed just isa šašlõkikohas saigi.

Enda söögikohas tahab Stefan, et oluline osa oleks ka muusikal. "Ma tahan, et siin oleks igal reedel ja laupäeval kontserdid, võib-olla mitte esialgu, aga vaikselt liigun selles suunas," sõnas ta.

Muusikukarjääri Stefan siiski maha ei jäta. "Mul oli unistus, et mul oleks selline enda koht Tallinnas, aga põhirõhk läheb mul laulmisele, see on ikka esikohal", sõnas laulja, kel käsil olnud ka viljakas loomeperiood. "Eriti just kantristiilis ja folkstiilis mulle väga meeldib. Plaanis on praegu järgmiseks aastaks kantrialbum teha," avaldas ta.

Suvel tegi Stefan oma restorani avamiseks soojendust toiduautoga festivalidel tuuritamisega. "Seal oli nii palju kaost, nii palju segadust. Food-truck oli selline soojendus, et saad vältida neid vigu, mida esmakordselt tegid," sõnas ta.

"Ringvaatele" avaldas Stefan ka hea šašlõki saladused. "Hea šašlõki retsept on see, et kõik peab olema õige, alates sellest, et kokal on hea emotsioon, tal peab olema hea energia, see on väga oluline. Üks suur saladus on see, et lihale paned hästi natukene vett juurde, siis ta on mahlasem, seda ma paljudele ei räägi."

Avamise üle on Stefan närvis. "Nii palju asju on teha, et ei jõua väga mõelda," tunnistas ta. Oma artistikarjääriga loodab Stefan aga peagi ka piiride taga rohkem kanda kinnitada.