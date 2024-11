Galerii: Eesti Telefilmi krimisarja "Von Fock" esilinastus PÖFF-il

Viie riigi koostöös valminud ajalooline krimisari "Von Fock" tutvustab vaatajatele Sagadi mõisa pärijat, nutikat mõisahärrat Paul von Focki, kes koos salapärase Maria von Nottbeckiga lahendab mõrvu ja paljastab pettusi. Kohaliku kohtu kaasistujana seisab mees silmitsi kuritegevusega ning oma maine ja teinekord ka elu päästmiseks saab tagasihoidlikust mõisahärrast kurikuulsa femme fatale'i abiga detektiiv.

"Von Fock" põimib värvikalt kokku 19. sajandi ajastudraama ja parimatele krimisarjadele omase pinevuse. Ain Küti raamatute sarja "Sagadi paruni mõrvalood" põhjal valminud sari on filmitud Eestis, Lätis ja Itaalias. Sarja režissöör on Arun Tamm. Mõisamüsteeriumi kandvate tegelaste rollis on Priit Pius, Aurora Ruffino ja Sten Karpov, nende kõrval teevad sarjas kaasa paljud Eesti tippnäitlejad.

Eesti Telefilmi produtsendi ja ERR-i juhatuse liikme Toomas Luhatsi sõnul on "Von Focki" taga suurepärane meeskond ja rahvusvaheline koostöö, millesse on panuse andnud Eesti, Läti, Leedu, Itaalia ja Saksamaa partnerid.

"Eriline tänu "Von Focki" sünni eest kuulub Jevgeni Supinile. Olen jälginud seda teekonda päris lähedalt ning see, millise pühendumuse, vilumuse ja tarkusega Jevgeni on juhtinud seda projekti erinevates maades, teeb mind tagasihoidlikuks ja tänulikuks. "Von Focki" levitajaks otsustas tulla ZDF Studios. Režissöör Arun Tamm koos meie loomingulise tiimiga töötab kõvasti, et märtsis Eesti Televisioonis teleesilinastuv sari võidaks ka vaatajate poolehoiu – põgusaks hetkeks on põhjust olla õnnelik," lisas Luhats.

Eesti Telefilmi eestvedamisel valmivat sarja toodab Eesti tootmisfirma Zolba Productions, kaastootjad Lätist on Nafta Latvia ja Berghein Production ning Itaaliast tootja Movie.mento ja Albolina Film. Projekti finantseerivad Eesti, Läti ja Leedu rahvusringhäälingud. Telesarja loomist on toetanud Eesti Filmi Instituut, Euroopa Nõukogu filmifond Eurimages ja Euroopa Komisjoni toetusprogramm Loov Euroopa MEDIA. Sarjale on antud Green Film rohemärgis.

"Von Focki" produtsendid on Toomas Luhats, Jevgeni Supin, Helen Lõhmus, Gunda Bergmane ja Markus Frings. Sarja stsenaristid on Leana Jalukse ja Lilian von Keudell. Muusikalise keele on sarjale andnud Ervin Mägi, peakunstnik on Martins Straupe ja operaator-lavastaja Mart Ratassepp.

"Von Focki" avaosa esilinastus teisipäeval PÖFF-i programmil TV Beats Screening Day. Televaatajad näevad sarja ETV ekraanil 2025. aasta märtsis.