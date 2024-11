Galerii: Rasputin kolib Taani ning emased jääkarud Inuk ja Imaq Eestisse

19. novembril saab jääkaru Rasputin 17-aastaseks ning see jääb tema viimaseks sünnipäevaks Tallinna loomaaias, sest 28. novembril sõidab ta Taani Aalborgi loomaaeda kohtuma oma uue paarilisega.

Loomaaiakülalised jääkaru Rasputinit enam ei näe, sest karu on suletud siseruumidesse, kus teda ootavad ees tervisekontroll ja ettevalmistused ärasõiduks. 28. novembril saabuvad Aalborgist Tallinna ka kaks noort jääkaru, õed Inuk ja Imaq. Jääkaru Friida jääb edasi Tallinna loomaaeda.

Jääkaru Rasputin, hellitavalt Raspi sündis 19. novembril 2007. aastal Moskva loomaaias. Aastasena viidi ta Saksamaale Nürnbergi loomaaeda kaaslaseks seal sündinud noorele emakarule Flockele.

Koos emakaruga rändas Rasputin 2010. aastal Prantsusmaale Antibes'i meremaailma, kus Flocke tõi ilmale kaks pesakonda jääkarupoegi. 2014. aastal ühe ja 2019. aastal kolm poega, misjärel isakaru pidamiseks jäid tingimused kitsaks. Nii tuli Rasputinil kümneks kuuks kolida Inglismaale Yorkshire'i loodusparki. Pärast seda valiti Rasputini uueks kaaslaseks Friida ning tema elukohaks Tallinna loomaaed. Rasputin saabus Tallinna 20. novembril 2020.

Jääkarude populatsiooni maailma loomaaedades haldab liigikoordinaator, kelle hinnangul oli nii Friida kui Rasputini puhul tegemist omavahel sobivate ja väärt geene kandvate isenditega.

"Rasputini geenid on väga olulised, sest nii tema isa Untai kui ema Murma on pärit loodusest. Kokku said nad Moskva loomaaias, kus neile sündis Rasputin," ütles loomaaia vanemkuraator Jelena Semjonova.

Loodusest oli pärit ka Friida isa. Eduka paaritumise korral loodeti jääkarudelt Tallinna loomaaias saada väga heade omadustega järglasi. Friida ja Raspi said omavahel väga hästi läbi ning paaritusid kolmel sigimishooajal, kuid kahjuks ei jäänud sündinud pojad ellu.

Paljude Tallinna loomaaia külastajate südamed võitnud sarmika jääkaru Rasputini saadab Tallinna loomaaed teele 28. novembril. Samal päeval tervitame Tallinnas kaht noort emast jääkaru, kes sündisid Aalborgi loomaaias 4. detsembril 2019. aastal.

Aalborgi loomaaia zooloog Thea Loumand Faddersbølli sõnul on mõlemad õed väga uudishimulikud ja mänguhimulised. Inuk on väiksem ja tagasihoidlikum, aga armastab väga kaevata, mistõttu on ta tihtipeale mullane. Kui ta väike oli, ei tahtnud ta üldse vette minna ja läheb siiani ujuma ainult siis, kui sinna on toitu visatud. Imaq on suurem ja armastab tohutult ujuda, viies alati kõik oma mänguasjad ja toidu vette.

"Loodame, et õed Inuk ja Imaq jõuavad oma sünnikodust kenasti Tallinna ja kohanevad meie juures hästi. Noored jääkarud pääsevad varsti peale saabumist õueaedikusse, kus 4. detsembril saame tähistada nende viieaastaseks saamist. Meile tulevad nad elama seniks, kuni saavad suguküpseks, pärast mida leitakse neile paariline mõnes teises loomaaias, kuhu nad suunduvad edasi pisikesi jääkarupoegi saama.

"Pole välistatud, et saame tulevikus ühe neist Tallinna loomaaeda jätta ja siin ta mõne isase jääkaruga paari panna. Ehk isegi meile juba nii omaseks saanud Rasputiniga," ütles loomaaia direktor Kaupo Heinma.

Emased jääkarud on enamasti valmis poegima viie-kuue-aastaselt, seega elavad kaks noort jääkaru meie juures vähemalt aasta, enne kui selgub, mida jääkarude liigikoordinaator otsustab.

Looduses elab umbes 26 000 jääkaru, loomaaedades kokku umbes 1650. Neist 734 on isased ja 822 emased. Viimase 12 kuu jooksul on maailma loomaaedades sündinud umbes 16 jääkarupoega.