Tervislikkusest pakatavad salatid valmivad kiirelt ja on väga maitsvad

"Kaalika-puuviljasalatit on nii lihtne valmistada, sest komponente on vähe," ütles retseptide looja, toiduajakirjanik ja paljude kokaraamatute autor Lia Virkus. "Vitamiine peab sööma, et oma immuunsüsteemi kosutada ja haigustele vastu panna."

"Kaalika-puuvilja salati jaoks riivime 500 grammi toorest kaalikat, lisame kolm kuni viilu ananassi. Mina kasutan väikest omas mahlas ananassikonservi ning kasutan ka kogu selle mahla ära. Veel läheb salatisse kaks pirni ja kaks õuna, mis tuleb tükeldada hästi väikesteks tükkideks, lisame ühe sidruni mahla ja salat ongi valmis," juhendas Virkus. "Kaunistuseks võiks peale panna hurmaad või granaatõuna- ja seesamiseemneid."

Hapukapsa toorsalatisse läheb lisaks toorele hapukapsale kaks tükeldatud õuna, suur peotäis jõhvikaid ning hästi väikesteks tükkideks lõigatud sibul. "Jõhvikate asemel võib salatisse panna ka hapukurki või astelpajumarju. Julgemad võiksid lisada ka pihlakamarju," ütles Virkus.

Kastme jaoks segada paar supilusikatäit oliiviõli ebaküdooniasiirupi või meega. "Kõige parem on salatit segada nii, et paned kummikindad kätte ja mudid salati läbi. Jõhvikas võiks salati sees isegi puruneda," õpetas Virkus.

Salatit võiks Virkuse sõnul süüa väikese kausitäie igal õhtul enne õhtusööki.