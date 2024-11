Füüsik Els Heinsalu lasteraamat aitab lastele diabeedi olemust selgitada

"Ma mõtlesin, et seda raamatut on hästi lihtne kirjutada, sest see raamat ongi põhimõtteliselt meie pere lugu, kuid tegelikult avastasin, et nii hirmus raske on. Kogu see emotsioon tuli taas meelde, kui sa tead, et su lapsel on haigus, millest ta terveks ei saa. Võttis ikka silme eest mustaks küll," jagas Heinsalu kirjutamise valusid.

Fata haigestus esimese astme diabeeti 4-aastaselt. Diagnoosiga oli teadlastest vanematel aga keeruline leppida. "Minu esimene reaktsioon oli haiglas, et mis mõttes ei ole võimalik last terveks ravida, teadus peab ju mingi lahenduse pakkuma," meenutas Heinsalu.

Nüüdseks on kuueliikmeline pere Fata haigusega elanud viis aastat. Tütrele otsis Heinsalu tükk aega raamatut, mis aitaks talle tema haigust selgitada, seda leidmata, kirjutas füüsik raamatu ise. "Haldjas kantseldab suhkruhaldjat" on lisaks lastele aga abiks ka vanematele, näidates, kuidas aru saada, et lapsel on diabeet ja kuidas haigusega hakkama saada.

Fata sümptomitest suutsid vanemad ise aegsasti aru saada, mistõttu jõuti ka arsti poole õigel ajal. "Väga suur hulk lapsi satub haiglasse koomas. Meil läks ikkagi hästi, et perearst saatis haiglasse. Need päevad, mis me seal olime, õppisime hakkama saada, meil ei olnud midagi dramaatilist," rääkis Heinsalu. Kuigi silma hoiavad tütrel vanemad hoolsasti silma peal, siis oma insuliinitaseme jälgimisega saab Fata tublilt ka ise hakkama, teda toetavad ka vanemad kaksikutest vennad ja õde.

Kuigi Heinsalu on ise füüsik ning olnud ka Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president, siis kirjandus on talle südamelähedane olnud alati. Päriselt kirjutama hakkas ta aga tänu oma lastele. "Ma mõtlesin, et ühe raamatu ma pean neile kirjutama ja see raamat rääkis just teadlastest," kommenteeris Heinsalu oma esimest lasteraamatut "Ahhaa!", mis pälvis teise auhinna ka Põlvepiku raamatukonkursil. Sellest peale on ilmunud mitmeid teisi raamatuid, nii et lapsed peavadki ema rohkem kirjanikuks kui teadlaseks.

Kuna diabeet on viimastel aastatel pead tõstmas just laste ja noorte seas, siis andsid "Haldjas kantseldab suhkruhaldjat" kirjutamisel Heinsalule nõu lisaks arstidele ka Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing. Raamatu illustreeris Piia Maiste.