Eesti langevarjurid püstitasid kujundhüppe Eesti rekordi

Rekord saavutati kujundhüppes, Hispaanias pandi kokku suurim eestlastest moodustunud kujundhüpe maailmas. Rekordi sündimiseks pidid kõik hüppajad (33) kujundi moodustamisel üksteisega samal hetkel kontaktis olema.

Mikk Saare sõnul tantsiti kujund enne päris hüpet maa peal harjutamiseks läbi. Rekord ei sündinud sugugi ka esimesel katsel, vaid tehti ka mitmeid harjutushüppeid. "Meil oli olukord, kus ülejäänud olid koos ja kaks inimest, kaasaarvatud mina, kukkusime kujundi alla. Sul on seal kolm-neli sekundit aega, et proovida üles tulla, aga mul hakkas altimeeter juba piiksuma ja pidin eemale minema," kirjeldas Saar üht harjutuskatset.

Kui Mikk Saart peetakse oma 148 hüppega langevarjuhüppe maailmas algajaks, siis Andres Villemsonil on kirjas lausa üle 1900 hüppe. Villemson osales USA-s ka maailmarekordi püstitamisel. Rekord saavutati kategoorias, kus peale esimese kujundi moodustamist moodustati ka kohe teine uus kujund. Hüppest võtsid osa rekordilised 151 inimest.

Lugu, et iga langevarjur usaldab oma varju pakkimisel vaid ennast, vastab langevarjurite sõnul osaliselt tõele. "On olnud juhuseid, kui lased sõbral pakkida ja pead varuvarju kasutama sellepärast, et sõber on kehva tööd teinud," muigas Villemson.

Uut Eesti rekordit lähiajal langevarjurite sõnul plaanis ette võtta pole. "See on tükk tegemist kõik need inimesed ühte kohta kokku saada. Tavaliselt me üritame seda teha hooajaväliselt, sest meil Eestis ei ole lennukeid nii suuri ja mitut, et kõik need inimesed ära mahutada," sõnas Villemson.