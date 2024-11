Eesti Laulu finalist Stereo Terror toob kokku disko ja metal'i

"Vahel teisi stiile ka, oleneb õhtust ja publikust," kirjeldas Henry Uhlgrén.

"Meile meeldib hea pidu. Nagu meie välimusest näha, siis me armastame metal-muusikat, aga metal-kontserdid on tavaliselt väga ühekülgsed ning tantsimist ei ole. Kuna meile meeldib tantsida, otsustasime asja ette võtta ja metal'i ja disko siduda. Inimesed armastavad seda," rääkis muusik Saku Solin.

Stereo Terrorile ei ole Eesti võõras – Uhlgréni ema on eestlane.

Esialgu saatis bänd oma võistlusloo "Prty Till the End of the World" Soome eurolaulu konkursile, kuid seal see edasi ei pääsenud. "Aga me usume, et meie lugu on nii hea, et me ei taha seda niisama uue singlina raisku lasta. See on meie muusikas uus tase," kirjeldas Uhlgrén.

Oma lavašõud ei ole bänd veel paika pannud. "Aga mõeldes sellele, mida me oleme tavaliselt laval teinud, siis see meenutab rohkem reivi kui metal-kontserti," kirjeldas Solin. "Üks on kindel: see saab olema hullumeelne."