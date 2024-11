Jõulutäht ei talu tuult ega liigset külma

Floristikakooli juhataja Inno Joonase sõnul ei tohi jõulutäht saada tuult ega liigset külma ning seda tuleb arvestada ka taime kauplusest kojutoomisel. Kui jõulutähe lehed hakkavad ära kukkuma, on see märk sellest, et taim on juba kahjustada saanud.