Uudishimu päeva puhul juhatas president Alar Karis lennuki õigele rajale

Uudishimu päeva kutsus president Alar Karis ellu kolm aastat tagasi. Eelmisel aastal käis president Tallinna reoveepuhastusjaamas, sel aastal otsustas uudishimutseda Tallinna lennujaamas.

Pagasi sorteerimisruumis uuris president, kas kohvreid loobitakse või tõstetakse ja sai vastuseks, et neid hoitakse ilusti.

President pandi lennujaamas ka tööle ning ta pidi lennuki maandumisrajal signaallampidega õigesse kohta juhatama.

"Olen peaaegu pool elu lennujaamades veetnud, aga see kõik, mis toimub tagapool, teisel pool seinu, seda pole ma näinud," ütles Alar Karis, miks ta just lennujaama tööd soovis uudistama tulla.

Lennujuhtimiskeskuses viibis president ka esimest korda. Lennujuhtimissaal kontrollib tervet lennuliiklust üle Eesti ja ka neid lennukeid, mis on kõrgemal ning mida visuaalselt veel näha pole. Kui lennuk juba nähtaval on, võtab lennujuhtimistorn kontrolli üle.

"Tore, et sellised inimesed on olemas, kes seda täppistööd siin teevad ja tore, et me saime ka natuke sellest tööst aimu. Teinekord lennukisse istudes on nüüd isegi kindlam tunne," ütles Karis. "Mina tahtsin väiksena bussijuhiks saada, aga ei saanud."

Karise sõnul on uudishimu päeva eesmärk kutsuda inimesi üles vaatama asju, mida muidu peetakse loomulikuks. "Tuleb lihtsalt esitada küsimusi, miks need asjad niimoodi on. Kui vastust ei saa, tuleb minna sinna, kust on võimalik vastus saada. Nii palju kui mina oskasin täna küsida, nii palju ma ka vastuseid sain," ütles Karis.

Uudishimu päev toimub 17. novembril.