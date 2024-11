Andrea Bocelli tuurimänedžeri assistent: vaimustun igal tema kontserdil

Viis aastat ooperilaulja Andrea Bocelli meeskonnas töötanud Riina Ries rääkis "Ringvaates", et tasakaalustab oma eestlasliku rahulikkusega itaallaste tohutut emotsionaalsust. Bocellil on ühes kuus kolm-neli kontserti ning igal kontserdil on Ries pisarateni liigutatud.

"Ma olen Andrea Bocelli tuurimänedzeri assisent ja tutvusin nende meeskonnaga 2019. aastal, kui Tallinnas toimus Bocelli kontsert. Töötasin Monster Musicus, mis seda kontserti korraldas, olin Eesti meeskonna produktsiooni assistent," ütles Riina Ries, kes on nüüdseks Andrea Bocelli meeskonnas töötanud viis aastat.

"Eestis toimunud kontsert oli väga edukas. Kontserdi lõpus uuris Bocelli meeskond, mis mu ambitsioonid on, ja ma ütlesin, et tahaksin teha seda tööd, mida teie teete. Paar kuud hiljem oli neil tulemas kontsert Riias, nad võtsid minuga ühendust ja küsisid, kas ma tahaksin nendega ühineda," meenutas Ries.

Ries peab oma eeliseks rahulikkust. "Meie tiimis on palju itaallasi ja ka inglasi, kellel on alati hästi palju emotsioone. Mina kuulan probleemid kalanäoga ära ja ütlen, no aga lahendame need siis ära," muheles Ries.

Ries ei tee Bocelli eraüritusi ega ka tema Ameerikas toimuvaid kontserte, aga kogu ülejäänud maailma kontserdid teeb ta kõik kaasa.

"Mu töö algab sellest, et vaatame üle lennud, hotellipakkumised, viisad, uurime, kas koeraga võib sinna reisida, sest tal on alati koer kaasas," tõi Ries välja. "Ma olen Bocellit lavale saatnud, temaga korralduslikel teemadel arutlenud. Meil on professionaalne tööalane suhe."

Riesi sõnul on Bocelli hämmastavalt tagasihoidlik, hästi normaalne inimene, kes muuhulgas armastab mängida malet. "Ma arvan, et ta elab muusikale. Me olime Istanbulis, kus minu tuba oli nende toa kõrval ja ma ärkasin hommikul selle peale, et ta mängis klaverit. Ta mängib kogu aeg klaverit või laulab, see on hästi suur osa tema elust."

"Ma olen tänu temale õppinud ooperit armastama. Kui ma alustasin tema meeskonnas tööd, siis ma teadsin ooperist väga vähe," lisas Ries.

"Tema töö ja eraelu on väga hästi balansis. Ühes kuus on meil kolm-neli kontserti, Ameerikas on tal aga väga tihe graafik. Ameerikas on ta äärmiselt populaarne. Kõik tema kontserdid on valdavalt välja müüdud. Tal on tõeliselt ilusad kontserdid, ma ei väsi sellest vaimustumast. Ma mõtlen igal tema kontserdil, kuidas mul on vedanud, et ma siin saan olla," on Ries tänulik.