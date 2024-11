Maru Metspalu: toitu ei tehta halva tujuga

Kokaraamatute autor ja toidu entusiast Maru Metspalu rääkis "Vikerhommikus", et kokkade inspiratsiooni käivitab hooajaline tooraine ning eriti just kodumaine kraam nagu näiteks Ruhnu vetikas. Küll aga pole Metspalu sõnul võimalik toitu teha halva tujuga.

Sel nädalavahetusel toimub maitsetefestivalil "Maitsev Eesti" kokkade võistlus, mis on Eesti toidukultuuri tippsündmus.

"Inimestele läheb ju igasugune sport ülihästi korda ja toit on meie igapäevane lohutus, rõõm ja vajadus ehk kokkade võistlust võib võtta kui toidusporti," selgitas mitmete menukate kokaraamatute autor, toidu entusiast ja Peakokkade Ühenduse tegevjuht Maru Metspalu, miks peaks inimestele korda minema parima koka valimine.

"Kokkade fantaasiast läbi käinud toit on midagi väga palju teistsugust kui see, mida sa igapäevaselt oma taldrikule paned," lisas Metspalu.

Kokad tulevad vabatahtlikult oma loominguga võistlema. "Võistlussituatsioon on kokkade jaoks kõige arendavam. Kui sa igapäevsaelt pead restoranis tegema neid asju, mis sul menüüs on, siis on see rutiin, mis lõpuks tuimestab," tõi Metsapalu välja.

Võistlusülesanded on kokkadele juba kätte antud. Tänavune toidupiirkond on Saaremaa, Muhu ja Ruhnu ja seekordsed kohustuslikud toorained on Metspalu sõnul Ruhnu vetikas, Pähkla forell, Muhu lammas ning Ruhnu saare karusmarjad ja kadakamarjad.

"Ma arvan, et kokkasid käivitab tooraine. Just hooaeg, mis sul sel ajal käes on. Kodumaine kraam ongi kõige inspireerivam," ütles Metspalu.

Eesti toidutraditsioonid on muljetavaldavad. "Arvestades, millised traditsioonid on meil soolamise, hapendamise ja kuivatamisega. Meil on loovust palju rohkem võimalik kasutada."

Inimesele, kes ei söö kala, on vetikas tõeliselt maitsev. "Ma armastan adru puhul just seda meremaitset. Ta maitseb minu jaoks nagu kala. Temast saab tolmu teha, kui jahvatada adru kohviveskiga tolmuks. Sellega saab maitsestada majoneesikastet või panna seda kotletipaneeringusse," tõi Metspalu välja.

Metspalu naudib väga Priit Kuuse toidusaateid, kus saatejuht on avanud kokkade lapsepõlve maitseid, kuidas ta kaunis sügavuti läheneb koka ametile, aga hoopis teistmoodi, kui me oleme harjunud nägema.

Samuti kiitis Metspalu ETV+ eetris olnud saadet "Maitserännak Eestimaal", kus sai näha, kui erinevat toitu Eesti eri piirkondades tehakse. "Tooraine võib olla sama, aga lähenemine on erinev. Eestimaa võib olla väike, aga maitsed on meil väga rikkad ja väga uhked."

"Kööki ei saa minna halva tujuga. Toitu ei tehta halva tujuga. Kui tuju on halb, siis tuleb kuidagi leida see enda mina jälle uuesti üles," lisas Metspalu.