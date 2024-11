Erki Pärnoja: asjad ei juhtu, kui sa jätad kõik juhuse hooleks

Hiljuti uue albumi "Rumba" välja andnud muusik Erik Pärnoja töötab loomingu kallal süsteemselt. "Istun hommikul maha, võtan kitarri või klahvpilli, arvuti taga olen päris palju. See on täiesti päris töö," rääkis ta "Terevisioonis".

"Varem on see ka väga kaootiline olnud, aga ma olen näinud, et see ei too pikas perspektiivis head õnne. Asjad ei juhtu, kui sa jätad kõik juhuse hooleks," muigas ta. "Mis puudutab loomingut ennast, et kust ideed tulevad, siis need kella peale ei sünni. Pigem vastupidi, täiesti ebasobivatel hetkedel," lisas ta.

Pärnoja rääkis, et üht kindlat viisi, kuidas ta muusikat kirjutab, ei ole. "Vahel on nii, et sõrmed viivad ja mõte hakkab arenema. Teinekord on niimoodi, et tunned paine sarnast asja. Midagi on peas, aga sa pead selle pilli seest välja otsima," selgitas ta.

Uue albumi sünni juures mängis olulist rolli kassettmakk. "Kui ma selle Käina Samaaria poest ostsin, siis selle maki olemasolu käivitas nende lugude salvestamise. See, kuidas need jäid kasseti peale kõlama, dikteeris selle, milliseks plaat kujunes. Ma tahtsin kassetilikku nostalgiat, vana aja sahinat ja vigu, vaheletõmbamisi ja krabinat, mis sellega kaasnevad," kirjeldas muusik.

Enam kui 25 aastat kitarri mänginud Pärnoja peab oluliseks endale väljakutsete esitamist. "Paratamatult juhtub, et vahel su kohalolu ei ole endine, vaid käed teevad juba tuttavaid radu. Siis saan enda peale pahaseks: ma tunnen, et ma ei ole loominguline, vaid see on masinlik. Seetõttu olen endale väikeseid väljakutseid esitanud. Selle plaadi puhul ka nii-öelda tavahäälestuses kitarr vaid ühes loos, enamasti on need keeratud väga veidrasse kohta, et ma peaksin kõrva järgi minema ja seda lugu niimoodi ehitama," kirjeldas ta.