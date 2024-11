Annabelle Ats astub laupäeval noorte Eurovisiooni lavale

Tartumaalt pärit ETV lauluvõistluse "Tähtede lava" võitja Annabelle Ats on valmis suureks etteasteks – laupäeval toimuva noorte Eurovisiooni lavale astub ta 17 osaleja seast teisena. Annabelle esindab Eestit lauluga "Tänavad", mille on noort lauljat silmas pidades spetsiaalselt suurvõistluseks kirjutanud Sven Lõhmus. Annabellet saadavad laval tantsijad Liisbet Kasesalu ja Isandra Pello.

Elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi sõnul on tal eelkõige hea meel selle üle, et meie lugu armastatakse ja teatakse. "Sven Lõhmus kohe oskab välja mõelda muusikas rütmi, viisi või mõne muu hästi meeldejääva detaili, mis paneb hinge helisema paljudel. Nii viime Eestist Euroopa silme ette taas ühe stiilse popmuusika loo."

Delegatsioonijuht Laura Kõrvits mõtleb aga lauljate järelkasvule: "Noorte Eurovisioon on ainulaadne võimalus tutvustada meie tulevikutegijaid laiemale publikule. Noortele artistidele on nii suure publiku ees üleastumine aga suurepärane kogemus, mida tulevikus enda kasuks tööle panna, sest lisaks laval olemisele, saavad noored ka vajalikud teadmised, kuidas käib hiigelsuure teleproduktsiooni tegemine."

Noorte Eurovisiooni võitja selgub rahvahääletuse ja žürii punktide liitmisel. Erinevalt suurest Eurovisioonist saab noorte lauluvõistlusel hääletada ka oma riigi poolt ja nii saavad eestlased oma toetushääle panna teele ka Annabellele. Hääletus toimub veebilehel www.jesc.tv kahel päeval, 15. ja 16. novembril. Lisaks veebihääletusele hindab igas riigis etteasteid žürii, kuhu kuuluvad nii täiskasvanud kui ka noored.

Reede õhtul kell 18 esineb Annabelle lauluvõistluse žüriile. "Me oleme õnneks teised, ei ole vaja väga palju närveerida," märkis Killandi "Terevisioonile" antud intervjuus.

"Väike närv on kindlasti sees, sest žürii otsus on juuniori lõppresultaadis väga oluline," tunnistas Annabelle reede hommikul. "Ma loodan väga, et ma saan hakkama ja mul ei tule laval närv sisse, aga õnneks ma oskan seda normaalselt kontrollida. Ma usun, et kõik läheb hästi."

Euroopa suurimal noorte popmuusika võistlusel osaleb sel korral 17 riiki, Eesti Telefilmi toel võtab Eesti konkursist osa teist korda. Lisaks Eestile osalevad noorte Eurovisioonil tänavu möödunud aasta võitja Prantsusmaa, korraldajamaa Hispaania, Albaania, Armeenia, Gruusia, Holland, Küpros, Iirimaa, Itaalia, Malta, Poola, Portugal, Põhja-Makedoonia, Saksamaa, San Marino ja Ukraina.

Noorte Eurovisioonile saab laupäeval, 16. novembril kaasa elada telekanalite ETV2 ja ETV+ ning ERR.ee portaali vahendusel. ETV otseülekanne algab kell 19 ja seda kommenteerib Eurovisiooni korüfee Marko Reikop.