Video: erioperatsioonide ülem viis Muttika ja Hermaküla seljakotirännakule

Kampaania, millesse reporterid ennast segasid, kannab nime "Mehed, vormi!". Et lahingus või luurel hakkama saada, peab meeste tervis hea olema. Paraku Eestis sellega hoobelda ei saa. Meimeri sõnul on viimased uuringud murettekitavad. "60 protsenti meestest on ülekaalulised, neljast mehest kolm ei tee regulaarselt trenni. Seetõttu on selle kampaania ja meeste tervise kuu eesmärk on teadvustada seda kaitseväe kontekstis, aga tegelikult on see probleem ja mure palju suurem ja laiem," tõdes Meimer.

"Ja mitte vähetähtis on ka see, millest minu arvates inimesed väga tihti aru ei saa, et mida nõrgem sa oled füüsiliselt, seda kiiremini väsib ka vaim. Seda vähem sa suudad keskenduda. Ja vahet ei ole kas me räägime kaitseväe kontekstis või üleüldisemast," lisas ta.

Seljakotirännakutel on maailmas arvestatav traditsioon. Suurimaks eeskujuks on Ameerika reservväelased, kes end just sellisel moel regulaarselt kohtudes vormis hoidavad.

Kui omal käel ja jalal rännakut järgi proovida, siis tuleb Meimeri sõnul kinnipidada teatud rusikareeglitest. "Esiteks, et raske seljakotiga kunagi ei jookseks, sest see ei mõju põlvedele ja liigestele hästi. Ja teine rusikareegel on see, et seljakott ei tohiks olla rohkem kui 30 protsenti inimese kehakaalust," selgitas Meimer, kes ise on käinud läbi tuhandeid kilomeetreid seljakoti või varustusega, mis on veel raskem, kui seljakotid, mis meestel eesootaval rännakul seljas on.

Hermaküla sisustas oma seljakoti auto aknapesuvedeliku ja kraaniveega, kolonel Meimer 15-kilose kangikettaga ja Muttika 10-kilose sangpommi ja viiekilose hantliga. Raskevõitu kotiga tuleb meestel rännata kümme kilomeetrit täpselt kahe tunniga.

