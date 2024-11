Uue muusika reede: Stefan, Reket, Elton John, Linkin Park

Marta Lotta – "Appi!"

Marta Lotta Kuke teine singel "Appi!" valmis koostöös Johannes Pihlaku, Hyrr Innokent Vainola ja Taavi-Peeter Liiviga. "Armas ohmukene armastaja oskab vanasõnale vastuoksa igasugu kärbsepesasid ehitada, aga sõnadest jääks nagu puudu. Võtsin endale veidi tüdinenud, humoorikas-sarkastilise tütarlapse rolli, kes siis tülpinult appi hüüab, kuna tahaks juba midagi ilusat kuulda," tutvustas Marta Lotta enda uut singlit.

Stefan ja Reket – "Purjetuul"

Stefani uuel kantrilool on ootamatuks partneriks räppar Reket. "Navigeerimine väljaspool mulle harjumuspärast muusikastiili tõi endaga kaasa uusi loomingulisi avastusi ja väljakutseid. See pole küll esimene kord, kus ma laulan, ent laulukirjutamine ja selle esitamine antud võtmes oli küll uudne protsess. Õnneks on Stefan nii easygoing tüüp, et suuri komistuskive ette ei tulnud. Eks lõpuks on pidevalt sama asja tegemine ka väsitav," rääkis Reket.

Vünex – "Stranded"

Vünex ehk laulja ja laulukirjutaja Hele-Mai Vettik avaldas esmaspäeval debüütalbumi "Evolution of Patterns", millel soovib pakkuda uudset lähenemist popmuusikale.

Alika – "Virmalised"

Viimane singel Alika peagi ilmuvalt lühialbumilt. "Võtsin inspiratsiooni ühest augustikuu suveööst, mil taevas oli täis virmalisi ja tähesadu. Läksime autoga Viimsi randa ja võtsime pleedi kaasa. Lamasime, vaatasime langevaid tähti ja tantsivaid virmalisi," kirjeldas Alika loo sündi. "Virmalised" valmis koos Soome produtsendi Elias Hjelmiga, kellega Alika tegi koostööd ka oma debüütalbumil.

Rom – "Kallis Peaminister, Palun Tee Midagi"

Oma teisel singlil 19. novembril ilmuvalt albumilt "Bipolaarne" räägib räppar Rom Eesti vaimse tervise kriisist ja ühiskondlikest probleemidest, kutsudes üles valitsust ja peaministrit tegutsema. "See laul on minu jaoks väga isiklik ja kõige olulisem tulevaselt albumilt. Loodan, et suudan selle palaga tekitada ühiskonnas diskussiooni teemadel, mis mingil teadmata põhjustel pidevalt vaiba alla lükatakse," rääkis Rom.

Lil Nas X – "Light Again!"

Lil Nas X-i värske singel on esimene samm kantriräpparist popstaariks kasvanud artisti järgmise albumi "Dreamboy" poole. Teisipäeval jagas Lil Nas X fännidega ka albumi treilerit.

John Glacier – "Found"

Londoni esperimantaalse ja abstraktse hiphopi artist John Glacier teates, et kuues singel "Found" jõuab koos viie eelmisega 14. veebruaril ilmuvale albumile "Lika A Ribbon", millel teevad kaasa ka Eartheater ja Sampha. Selle aasta juunis andis Glacier välja EP "Duppy Gun" ning lõi kaasa ka septembris ilmunud Jamie XX-i albumil.

070 Shake – "Elephant"

New Jersey laulja, laulukirjutaja ja räppar 070 Shake segab kolmandal albumil "Petrichor" vaba käega erinevaid žanreid. Kaasa teevad Miami räppar JT ja Courtney Love.

Jack White – "You Got Me Searching"

Jack White läheb maailmaturneele oma augustis ilmunud albumiga "No Name", mis on tänaseks ehk ta hinnatuim sooloalbum ja millel kuuleb palju vihjeid The White Stripesi garage rokile. Turnee-uudise saateks andis White välja uue loo, mida esitleb kui b-poolt albumiloole "That's How I'm Feeling". "No Name" pälvis möödunud nädalal ka aasta rokkalbumi Grammy nominatsiooni.

Mary J. Blige – "Beautiful People"

New Yorki RnB-legend Mary J. Blige avaldas pika ja viljaka karjääri 15. albumi "Gratitude", kus teevad kaasa 2000. aastate New Yorki hiphopistaarid Jadakiss, Fabolous ja Fat Joe, aga ka uuema põlvkonna esindaja Asap Ferg. Loo "Beautiful People" produtseeris albumile Tallinnas The Weekndit soojendanud Kaytranada.

Wizkid – "Kese (Dance)"

34-aastane Nigeeria popstaari ja sealse popmuusika ühe suurima populariseerija Wizkidi värskelt nõtke tantsulugu.

Addison Rae ja Arca – "Aquamarine / Arcamarine"

Addison Rae usaldas oma viimase singli "Aquamarine" Venezuelast pärit produtsendi ja laulja Arca kätte, kes loole uue näo ja keha andis.

Gwen Stefani – "All Your Fault"

Reedel ilmus kaheksa-aastase pausi järel Gwen Stefani esimene stuudioalbum "Bouquet", mis on Stefani neljas sooloalbum. Pooletunniselt kantripopi albumilt leiab kümme lugu, millest ühel teeb kaasa ka Stefani abikaasa Blake Shelton.

Elton John ja Brandi Carlile – "Never Too Late"

Kahe peale 16 Grammy võitnud Elton John ning kantri-folgi artist Brandi Carlile avaldasid ühise loos, mis jagab nime 13. detsembril Disney+ platvormile jõudva dokumentaaliga Elton Johnist.

Cordae ja Kanye West – "No Bad News"

Põhja-Carolina räppar Cordae avaldas 15. novembril kolmanda stuudioalbumi "The Crossroads", kus lisaks Kanye Westile teevad kaasa ka Lil Wayne, Anderson Paak ja Juicy J.

Tate McRae – "2 hands"

Möödunud aastal megahitiga "Greedy" muusikatööstuses lõplikult kanda kinnitanud 21-aastane Kanada laulja Tate McRae avaldas teise singli, mis valminud taas koostöös OneRepublicu vokalisti Ryan Tedderiga.

Linkin Park – "Two Faced"

Septembris uue solisti Emily Armstrongiga ja ka uue trummariga maailma ette tulnud Linkin Park avaldas kaheksanda albumi "From Zero". California rokkbändi viimane album "One More Light" ilmus 2017. aasta mais. Kaks kuud hiljem võttis bändi vokalist Chester Bennington endalt elu. Albumi nimi viitab ka bändi algsele nimele Xero, mille all tegutseti aastatel 1996–1999.

Shawn Mendes – "That's The Dream"

Kanada laulja ja laulukirjutaja Shawn Mendes avaldas viienda albumi "Shawn". See on Mendese esimene album pärast 2020. aastal ilmunud albumit "Wonder" ja pärast 2022. aastal vaimse tervise murede pärast pooleli jäetud kontsertturneed.

Dillistone ja Noep – "In My Head"

Noep avaldas singli koos Berliinis tegutseva produtsendi Dillistone'iga, kellega koos valmis ka 2020. aastal lugu "Body On Fire", mis on Noepi kuulatuim lugu digiplatvormidel. Noepi sõnul viib uus singel "In My Head" kuulajad teekonna järgmisele tasandile, süvenedes emotsioonide keerukusse ja kajastades meie mõtete mõju.

Kuula kõiki lugusid siit: