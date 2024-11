Trompetit õppima läinud kirjanik Indrek Koff: me kodus on kolm trompetisti

"See on väga suur au, aga pani muidugi väga suure vastutuse ka peale, nüüd peab hästi õppima," ütles konkursil Aasta õppija 2024 rahva lemmiku tiitli saanud kirjanik Indrek Koff, kes läks sel sügisel MUBA-sse trompetit õppima. Trompetit mängivad ka Koffi kaksikutest pojad.

Koff tundis aastatega, et pillimänguhuvi ja armastus muusika vastu süvenes ja ta läks MUBA-sse tasulisele solfedžokursusele. "Põhiõppele siirdusin õpetaja soovitusel ning üritan seal siis kuidagi nina vee peal hoida."

Koffi sõnul ei ole see värskelt tärganud keskeakriis, vaid ta on trompetit mänginud üsna väikesest peale. "Vahepeal tegin paarikümneaastase pausi ja siis võtsin pilli uuesti kätte. Ma olen hästi paljuski olnud iseõppija," ütles Koff, kes enda sõnul pudenes kunagi laste muusikakoolist välja.

"Koolis õpib väga palju huvitavat, täna on näiteks solfedžos ja muusikaajaloos kontrolltööd," tõi Koff välja.

Trompeti õppimisega käib kaasas ka hingamisharjutuste tegemine, milleks Koffi sõnul sobib suurepäraselt õhupalli puhumine. "Seda ilusamini pillimäng kõlab," lisas ta. "Meil on naabritega vedanud, sest naabrid armastavad muusikat. Nad pole väga kurtnud selle üle, et kolm trompetit elab majas."

"Iga pill nõuab palju harjutamist. Muusiku tee on päris raske, nõuab palju aega ja pühendumist. Üldiselt on nii, et vaskpillide puhul tulevad mingil hetkel harjutamisel piirangud ette. Kuna huul väsib, siis ei ole mõtet hullult üle pingutada. Mina mängin kindlasti tunnike iga päev, aga võiks harjutada rohkem. Trompet on pirtsakas pill, sest kui sa jätad mõne päeva vahele, on väga raske uuesti pill kätte võtta, et sealt kena hääl kätte saada."