Aasta õppija Maris Kukk jõudis oma kutsumuseni pärast koondamisteate saamist

Maris Kukk oli klienditeenindaja 20 aastat, kuid vanast tööst ta enam puudust ei tunne. Naise sõnul õpetas töö klienditeenindajana teda inimestega suhtlema. "Mulle meeldib inimestega suhelda," selgitas ta "Vikerhommikus". "See oli ainuõige otsus valida teema, mis mind köidab ja et ma saaks inimestele pakkuda midagi, mis neil meele rõõmsaks teeb."

Töötukassa toel läbis Kukk ettevõtluskoolituse ja kirjutas äriplaani koristusfirma asutamiseks. Esimese hooga lükati äriplaan tagasi ja öeldi, et omanda erialane väljaõpe ja tule küsi uuesti toetust. Naine tunnistas, et esialgu pani eitav vastus põntsu motivatsioonile.

Kui Kukk kirjutas esimese äriplaani koristusfirma asutamiseks, lükati see tagasi ja öeldi, et õpi vahepeal ja tule siis tagasi. Naine tunnistas, et esialgu pani eitav vastus motivatsioonile põntsu.

"Tõsi, ametit mul sel hetkel ei olnud, kuid oli selge, et ma lähen seda sügisel õppima. Mul olid kõik ettevalmistused tehtud. Kui ma läksin ettevõtluskoolitusele, siis see hakkaski kohe äriplaaniga, mis oli minu jaoks suur šokk, sest ma olen alati öelnud, et ma olen väga hea palgatöötaja, aga minust ei saa mitte kunagi ettevõtjat. Aga ma mõtlesin, et okei, töötukassa seda soovitas, teen ära ja vaatab, mis saab," meenutas ta.

Kukk teadis kohe, et tahab puhastusteenindust süvitsi õppima minna, mitte kaheksatunnise koolitusega piirduda. Nüüdseks on ta üle nelja aasta erinevatel kursustel osalenud ja pidevalt uusi teadmisi omandanud. "Sel hetkel mõtlesin, et teen ainult esimese taseme ära, saan puhastusteenindajaks, saan elementaarsed teadmised ja selle baasilt hakkan ennast kasvatama ja arendama. Nüüdseks on sellest neli aastat," märkis ta. "Kõik kursused toetavad minu ettevõtlus, ma ei näinudki teist võimalust. Praegu õpin eritööde juhendajaks."

Kooli minnes otsustas Kukk koduperenaise teadmised ukse taha jätta. "Ma teadsin ka, kuidas lappi ja moppi liigutada, aga kui sa hakkad seda õppima, on sul selline tunne, et tegelikult sa ei oskagi midagi. Tänapäeval on nii palju uusi pinnakattematerjale, vahendeid, tarvikuid," tõi ta välja.

Väikeses kohas elav Kukk sõnas, et koristusettevõtte pidamiseks ei pea tingimata suurlinnas elama. Tema klientuuri kuuluvad ka Puurmani lähedal elavad inimesed. "Klient valib selle, kes tema juurde tuleb ja kes talle sobib. Kui sa oled ühes kohas kinni, siis see ei ole jätkusuutlik, aga kuna see on liikuv eluviis, siis see toimib. Ma olen väga rahul, sest see avardab enda silmaringi ka. Pole olemas raskeid kliente ja raskeid pindasid, on olemas väljakutsed," usub ta.

Kuigi Kuke sõnul ei saa koristusfirmaga rikkaks, elatab ta ennast sellega ära. "Mul on endale nädalas tervisepäeva jäetud, sest see on lihtsalt mõistlik. Kuna ma olen iseenda tööandja, siis ma arvan, et ma saan seda endale lubada ja mu tööaeg ongi väga paindlik. Ma olen väga rahulik sellega, kuhu ma olen täna jõudnud. Tööpuudust mul ei ole, pigem olen selles hetkes, kus kliente on rohkem, kui ma üksi jõuaks teenindada. Ma saan hakkama, aga ma ei tapa ennast," rääkis ta.