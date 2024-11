Sefiirist lillekimpude meisterdaja: inimesed hämmelduvad, et seda saab süüa

Ukrainast Eestisse pagenud Irina Datii läks paar kuud tagasi sefiirivalmistamise kursusele ning teeb nüüd sefiirist tulpe, roose, nartsisse, hortensiaid ja gladioole. Tema sõnul on inimesed siiralt üllatunud, et sefiirist lillekimpe saab päriselt süüa.

"Mulle meeldib lilli teha. Kreem kõlab banaalselt, aga kui sefiir, mida saab kätte võtta ja katsuda, siis see sobib," ütles 35-aastane sefiirist lillekimpude meisterdaja ukrainlanna Irina Datii.

Sefiiri jaoks vajaliku siirupi teeb Datii isevalmistatud õunamahlast. Kogu materjali tellib Ukrainast.

Sefiirist lillekimpude valmistaja ukrainlanna Irina Datii Autor/allikas: ERR

Sefiirilillede tegemist on ta õppinud vaid mõne kuu veebikursustel. "Ma õpin pidevalt, mõtlen välja uusi tooteid. Kõigepealt õppisin tegema tulpe. See on tipptase. Siis tulid roos, nartsiss, hortensia, gladiool, krookused."

"Üks naine palus korvi krookustega. Minu jaoks oli see keeruline, sest lilled on väikesed ja neid on vaja palju. Pisikesi õisi on keerukam teha kui suuri."

Kui õied on sefiirist välja voolitud, tuleb need värvida. "Värvid on pulbri kujul, tehtud köögiviljadest ja marjadest ning täiesti ohutud," ütles Datii.

Ukrainlanna Irina Datii meisterdatud sefiirist lillekimbud Autor/allikas: ERR

Sefiir on Datii sõnul söögikõlbulik põhimõtteliselt 20 päeva, aga pehmena püsib kümme päeva. "Sefiiri ei hoita külmikus. Säilitatakse toatemperatuuril, et püsiks kauem pehme ning suhkrukoorikut peale ei tekiks."

Datii on pärit Ukrainast, Odessa lähedalt Nikolajevist. Rakverre jõudis ta aasta tagasi oktoobris. "Töötasin pitsarestorani köögis. Valmistasin pitsasid, pannkooke, vahvleid. Olen pidevalt olnud köögis. See on mulle omane tegevus."

Ta meenutas, et tal oli olnud just sünnipäev ja nädal hiljem algas sõda. "Pommitati meie linna, kõrval sai pihta koolimaja. Mu vanemad elavad maal, mitte päris Mõkolajivis. Poolteist kuud pidasin linnas vastu. 8. märtsil oli raske pommitamine. Panin hommikul asjad kokku ja sõitsin ema juurde. Siis sõitsin edasi Poola ja koju enam ei naasnud," ütles naine.

Poolas kohtus Datii oma tulevase abikaasaga, kellega tal on pooleteistaastane tütar.

"Üldiselt mulle meeldib siin. Ukrainas on veidi soojem, aga sellega saab harjuda," lisas Datii, kes Eestist lahkuda enam ei plaani ning septembris alustas ka eesti keele õppimist keelekursusel.

Kui kohalikud eestlased sefiiri tellivad, siis rõõmustavad nad Datii sõnul väga siiralt. "Inimesed on hämmeldunud, et seda sefiiri saab süüa. Suurima kimbu tellis temalt üks ema oma poja 18. sünnipäevaks. "Kimbu läbimõõt oli 75 sentimeetrit. Neid lilli valmistasin ma kolm ööpäeva hommikul, päeval ja öösel. Tellijad olid vaimustuses," rõõmustas Datii.