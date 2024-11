Noorte Eurovisioonil keeravad režiipuldi nuppe eestlased

Noorte Eurovisioonil Eestit esindaval Annabelle Atsil on kindel tunne suurele eurolavale astuda, sest lauluvõistluse ülekande üheks režissööriks on suurte kogemustega Marek Miil ning laulude režiid kontrollib eestlane Gert Kark. Miil motiveeris Annabelli ja ütles, et kui oled hästi ette valmistunud ning laval enesekindel, tuleb ka esinemine väga hästi välja.

22. noorte Eurovisioon toimub tänavu Hispaanias, Madridis. Noored artistid elavad kõik ühes hotellis, mida turvab politsei.

"Selle aasta pilt on hoopis erinev eelmisest aastast. Kui eelmisel aastal oli päris palju ballaade, siis sel aastal on päris palju hoogsaid lugusid. Annabellel on ka ikkagi selline mõnus trummi ja bassi lugu," ütles Eesti delegatsiooni juht Laura Kõrvits "Ringvaatele".

"Kui noorte Eurovisioonilt kedagi välja tuua, siis üks favoriitidest on Portugali tüdruk, väike tüdruk, aga hästi võimsa häälega," tõi Kõrvits välja.

Päris palju pälvib tähelepanu ka Ukraina poiss, kes lisaks laulmisele liigub väga hästi ja kelle hääl on väga kõrge. "Ta on kihvt tüüp ja nende lavashow on ikka ka võimas pauk, "lisas Kõrvits.

Noorte Eurovisioon toimub ruumikas rahvusvahelise mainega tennisehallis, mille saal mahutab 12 000 inimest.

"Tänavune lauluvõistlus kannab alapealkirja "Puhkeme õide!" ja sellepärast on ruumides palju rohelust," tõi välja Karmel Killandi, kes on koos Eesti delegatsiooniga Madridis kohapeal.

"Saalis on 18 kaamerat, palju eritehnikat ning seda juhib EBU tähtsuselt teise mehena eestlane Gert Kark. Laulude režiid kontrollib teine eestlane Marek Miil, kes suvel tegi Pariisi olümpiamängudel režissöörina kergejõustikku," ütles Killandi.

Noorte Eurovisiooni üks režissöör Marek Miil Autor/allikas: ERR

"Kui sa oled hästi ette valmistunud, siis sa teed ka hästi kõik ära," selgitas Miil. "Kui oled laval enesekindel, siis see paistab ka välja. Kui naudid seda, mida teed, siis jõuab see ka miljonite televaatajateni."

Kaamerad jälgisid ka seda, kuidas Annabelle käis Hispaania rahvusringhäälingus postkaarti filmimas, mis on kahe laulu vaheline videolõik, et lava saaks ära vahetada. Annabellest sai postkaardi tarbeks AI genereeritud avatar.

"Kõige keerulisem oli minu jaoks see, kui meil oli kõik juba selge, aga siis tuli selline üllatus, et kaamerad paigutati täiesti teistmoodi. Öeldi, et see hetk pead nüüd sinna vaatama, siis paremale ja siis üldse otse ning seepärast sattusin natuke segadusse. Ma õpin selle kõik nüüd uuesti ära ja siis on kõik jälle väga hästi," on Annabelle väga enesekindel.