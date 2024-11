Üldkirurg Indrek Seire: soolevähki sureb iga päev üks inimene

Üldkirurg Indrek Seire rääkis "Ringvaates", et soolevähki sureb iga päev üks inimene, kuigi soolevähk on hästi ravitav ja varakult ennetatav, kui teha õigel ajal uuringuid. Tema sõnul saab esmase testi teha ise kodus.

"Igal aastal saab Eestis soolevähi diagnoosi tuhat inimest. Soolevähki sureb iga päev üks inimene," ütles üldkirurg Indrek Seire.

"See oli 2009. aastal, trennis peale tõmmet tundsin, et paremal pool nagu midagi valutab. Sellest ma eriti välja ei teinud. Kui väljaheites hüübinud verd nägin, mõtlesin jälle, et hemorroidid või midagi taolist. 2011. aastal oli väljaheide juba päris punane, siis abikaasa ütles, et nüüd pean minema EMO-sse, aga ma kaalusin tükk aega, kas ma ikka lähen, aga kuna ma olin abikaasale lubanud minna, siis ma läksin," ütles soolevähist paranenud Raul Marder.

Arstid avastasid, et midagi on halvasti ja Marder suunati koloskoopiasse. "Aga ma olin kindel, et ma saan sellest jagu," meenutas Marder.

"Koloskoopia on kuldne standard soolevähi diagnostikas. Võetakse pikk peenike optikaga toru ja vaadatakse soolt. Koloskoopia kui protseduur mitte ainult ei diagnoosi vähki, vaid koloskoopia käigus me leiame väikeseid vähieelseid seisundeid, mida me saame kohe selle uuringuga ka eemaldada," selgitas Seire.

Marderil tuli minna lõikusele.

Seire sõnul on ideaalne soolevähki ennetada, sest see on hästi ravitav ja varakult ennetatav, kui teha õigel ajal uuringuid. "Rauli kasvaja oli teises staadiumis, aga piisavalt agressiivne, et peale lõikust vajas ta ka keemiaravi," lisas Seire.

Soolevähi ennetamiseks on sõeluuring 60–69aastastele inimestele ja ka neile, kes pole kindlustatud. "Perearsti kaudu saate peitvere testi. Kodus teete ise oma väljaheitest testi, panete selle posti ja kui vastuseks tuleb, et teie väljaheites on verd, mis pole silmale nähtav, siis järgneb järgmine protseduur ehk koloskoopia," selgitas Seire.

Ronald Reaganil avastati presidendiks olemise ajal soolevähk. Koloskoopia protseduuri on läbi teinud ka Joe Biden, kellel avastati healoomulised muutused. "Vähi ennetamine on kümneid kordi odavam, kui hiljem selle ravimine," ütles Seire.