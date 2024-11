Koreograaf-tantsija Maria Rääk: flamenkomuusika on Eestis nišiala

Koreograaf-tantsija Maria Rääk grupist FlamenkON rääkis "Terevisioonis", et flamenkomuusika on Eestis nii nišiala, et meil on vaid üks eestlasest flamenkokitarrist ning üks flamenkolaulja, kes on pärit Kuubalt. Flöödimängija Liina Fidelmani sõnul on neil idee teha Eestis tuur, et tutvustada selle muusika- ja tantsustiili mitmekülgsust ja värvikust.

"Meie puhul ei ole tegemist ainult flamenkoga, vaid me pigem miksime erinevaid muusikastiile nagu latiinot ja flamenkot ning ka hispaania coplat. Coplad on Hispaanias hästi tuntuks lauldud laulud, meie mõistes näiteks Raimond Valgre laulud võiksid olla coplad," selgitas koreograaf-tantsija Maria Rääk, kes on flamenkotantsuga seotud juba üle 30 aasta.

"Flööti kasutatakse flamenkos väga palju. See on tulnud Jorge Bardo poolt, kes on väga kuulus flamenko flöödimängija, flööt on Hispaanias väga traditsiooniline pill," ütles flöödimängija Liina Fidelman.

Rääki sõnul sattus ta üheksa-aastaselt õppima hispaania keelt. "Sellest ajast alates olen ma kogu aeg kuidagipidi seotud Hispaania või Ladina-Ameerika kultuuriga ja loogiline jätk oli mingil ajal jõuda flamenkoni."

FlamenkON grupis teeb kaasa ka Kuubalt pärit muusik Ruber. "Hispaania keel on tema emakeel ja ta on Kuubal ka flamenkot laulnud," tõi Rääk välja. "Latiinomuusika laulmine ongi tema pärusmaa."

"Flamenko on Eestis mingil määral ikkagi nišiala, see ei ole kindlasti mitte peavoolukunst, harrastajaid tantsijaid on päris palju, aga muusikuid on väga vähe. Indrek on meil ainus flamenkokitarrist. Nii et kui Indrekut ei ole, siis etendust ei toimu. Ruber on Eestis praegu ainuke, kes flamenkot laulab. Professionaalseid flamenkotantsijaid ei ole ka palju, meil on päris palju harrastajaid, kes on mingi muu eriala inimesed ja käivad seda tegemas oma lõbuks," ütles Rääk.

"Meil ongi mõte teha tulevikus Eestis tuur, kus tutvustame flamenkomuusikat, sest Lõuna-Eestis ei tunta seda muusikat väga. Käia Eestis igal pool ja näidata, mis see flamenkotants on ja kuidas see põimub muusikaga," lisas Fidelman.

