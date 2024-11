Annabelle Ats: noorte Eurovisioonil ümbritsevad meid igal pool telekaamerad

Noorte Eurovisioonil Eestit esindav Annabelle Ats rääkis saates "R2 Päev", et Madridis ümbritsevad telekaamerad neid pea igal sammul ning see on suurim erinevus võrreldes tema senise esinemiskogemusega. Annabelle enda lemmik oma kaasvõistlejate hulgast on ägeda lavashowga Armeenia etteaste.

"Noorte Eurovisioon erineb suurest Eurovisioonist sellega, et kõik lauljad pääsevad otse finaali, poolfinaale ei ole. Osalejariike on ka vähem, noorte Eurovisioonist võtab sel aastal osa 17 riiki. Ettevalmistus ja kõik muu on aga täpselt sama nagu suurel Eurovisioonil. Ka Noorte Eurovisioonil võib olla laval korraga kuni kuus esinejat," selgitas noorte Eurovisiooni Eesti delegatsiooni juht Laura Kõrvits.

Eestit esindavad sel aastal laulja Annabelle Ats ja kaks tantsijat Free Flow Studiost. "Nad moodustavad Annabellega väga mõnusa trio ja on siin juba sõbrannadeks saanud," ütles Kõrvits.

Annabelle sõnul on ta esimest korda Hispaanias. "Hispaanias on hoopis teistmoodi söögid. Siin pakutakse imelike koostisosadega toite. Õhtusöögil pakuti näiteks küpsist kalaga. Ei olnud kõige maitsvam minu arvates."

Annabelle on Eestis suurtel lavadel esinenud päris palju. "Kogemusi on mul palju olnud. Ei ole vahet, kas esineda telestuudios või teatrilaval, publik on sama. Noorte Eurovisioonil on aga erinevus see, et sind ümbritsevad igal pool telekaamerad."

Laulnud on Annebelle enda sõnul juba kaheksa aastat. "Laulmisega alustasin kuueaastaselt. Senini oli minu kõige suurem telekogemus "Tähtede lava", kus ma võitsin televooru ja sellepärast sattusingi noorte Eurovisioonile," lisas Annabelle.

"Noorte Eurovisioonil on kõik palju majesteetlikum, siin on teistsugune vastuvõtt ja teistsugune vibe, lavapaigaldus on ka teistmoodi. Lava on kaks korda suurem ja publikut on kaks korda rohkem," selgitas Annabelle.

Annabellel on olnud võimalus vaadata ka teiste noorte lavaproove. "Kõige rohkem meeldib mulle Armeenia lavashow, sest neil on huvitav dekoratsioon laval. Mulle meeldivad show taustaefektid ja tantsijad," tõi Annabelle välja.

Ühel õhtul said nad ka Madridi linna peal ringi käia. "Täna lähme Madridi Real staadionile, ma olen kogu aeg vaadanud jalgpallivõistlusi ja mulle meeldib neile kaasa elada, nii et võib öelda küll, et ma olen suur jalkafänn," muheles Annabelle.

Annabelle esindab Eestit Sven Lõhmuse kirjutatud lauluga "Tänavad".

Noorte Eurovisioonile saab laupäeval, 16. novembril kaasa elada telekanalite ETV2 ja ETV+ ning ERR.ee portaali vahendusel.

Hääletus toimub noorte Eurovisiooni veebilehel kahel päeval, 15. ja 16. novembril. Lisaks veebihääletusele hindab igas riigis etteasteid žürii, kuhu kuuluvad nii täiskasvanud kui ka noored.

Noorte Eurovisiooni võitja selgub rahvahääletuse ja žürii punktide liitmisel. Erinevalt suurest Eurovisioonist saab noorte lauluvõistlusel hääletada ka oma riigi pool.

Annabelle Atsi lennutab suurele areenile Eesti Telefilm.