Toomas Luhats: voogedastuses otsitaksegi täna häid partnerlusi

Hiljuti sai teatavaks, et Netflix lööb Eestis käed Go3-ga ja Elisa Huub Duo Mediaga. Toomas Luhats ütles, et voogedastuses otsitaksegi täna häid partnerlusi, sest on aru saadud, et üksinda enam suurepäraste tulemusteni ei jõuta.

Kui varasemalt eeldasid maailma suurimad filmi- ja sarjatootjad (Netflix, Disney, Amazon jne), et vaataja maksab neile otse ja kasutab nende platvormi, siis nüüd teevad meediahiiud diile kohalike Eesti kaubamärkidega. Viimase kahe nädala jooksul lõi Netflix Eestis käed Go3-ga ja Elisa Huubiga liidetakse Duo Media sarjad ning Huubi tuuakse ka Disney sisu.

Toomas Luhats, ERR-i juhatuse liige, kes puhunud elu sisse ka Jupiterile, ütles Raadio 2 hommikuprogrammis, et varem polnud suurte kaladega jutule saamine sugugi lihtne. "Kunagi töötasin ma Telias ja meil oli selline plaan luua Telia grupi ülene voogedastusplatvorm. Cannes'is toimunud suurel teletööstuse messil Mipcom üritasime läheneda Netflixile. Jõudsime ühe musta ukseni, mis löödi meie nina ees kinni ja öeldi, et kui kohtumist kokku pole lepitud, siis, kiisupallid, siit te edasi ei saa," selgitas Luhats.

Luhatsi sõnul polnud tol ajal Netflixil vaja kellegagi, keda nad ei tunne, läbirääkimisi pidada. "Toona oli Netflix nii suur ja võimas, et meie turg ja võimalused olid nende jaoks liiga väikesed. Nad isegi ei hakanud selle peale aega raiskama. Neil oli sel ajal väga vähe inimesi tööl ja need, kes olid, pidasid kohtumisi väga teadlikult ja fokusseeritult. See võib olla ka üks Netflixi edu aluseid," tõdes Luhats.

"Aga kümme aastat on mööda läinud ja praegu on lugu pisut teine. Praegu otsivad kõik lisasissetulekuid, häid partnerlusi ja selle eeldus on see, et lõpuks jõuaks vaatajateni parim võimalik sisu. Sisu on selles äris endiselt kuningas. Võidavad need, kes panevad kokku kõige parema sisu."

Kui Netflix jälgis, kui palju kasutajaid iga kuu ära kaob ja kui palju juurde tuleb, avastasid nad möödunud aastal, et väga palju uusi kasutajaid polegi enam võimalik juurde saada. Selle avastuse tulemusel tõmmati paljude vähem edukate sarjade tootmine lõplikult kokku. "Siit me jõuamegi selleni, et sisu on väga tähtis, aga raha on samuti väga tähtis. Omaniku poolt vaadatuna on raha ehk isegi tähtsam," leidis Luhats ning lisas, et selle tagajärjena tulevad uued sarjad ja olemasolevad voogedastajad otsivad häid partnerlusi.

Samas ei ole Luhats päris nõus väitega nagu otsiksid suured voogedastajad nüüd tikutulega taga partnerlusi ehk viimaseid turge, kuhu varem suure ülbuse pärast ei kiputud. "Häid partnerlusi otsivad täna maailmas kõik ja see on vägagi mõistlik samm. Näiteks esilinastub järgmisel nädalal sari "Detektiiv von Fock", mis on Eesti Telefilmi ja Eesti Rahvusringhäälingu produktsioon. Meiegi ei suuda seda üksi teha, panime seljad kokku itaallastega, lätlastega. Osa võtteid toimus Itaalias, osa Eestis, osa Lätis. Sellised asjad juhtuvad sellepärast, et üksinda ei suuda enam panustada selliselt, et tulemus oleks väga hea. Sama on voogedastuses," selgitas ta.

"Kui sa tahad, et tulemus oleks suurepärane, siis üksi võid punnida, aga sa jaksad mingi hetkeni. Sealt edasi tuleb vaadata partnerluste poole," lisas ta.

2002. aastast tele- ja filmivaldkonnas tegutsenud Luhats tõi välja, et väga mures on selle valdkonna inimesed olnud kogu aeg st ka enne aega, mil pandeemia näiteks kinotööstusele arvestatava põntsu pani. "Sellist aega, kus keegi mures ei oleks, mina ei mäleta. Tegelikult ma arvan, et kino surma ei ole mõtet oodata. Seda ei juhtu. Kino kõrvale on tekkinud tugevalt voogedastus ja filmid jõuavad päris kiiresti pärast kino voogedastusse või mingit sorti videolaenutusse. See mudel jääb toimima," leidis Luhats.

Ta lisas, et tarbija ei ole väga palju muutunud, vaid muutunud on vormid, mille kaudu inimestele sisu suunatakse. "Inimene tahab ikka vaadata head filmi, head sarja, head dokumentaali, tahab seda vaadata mugavalt, endale meeldivas kohas. Meie asi on pingutada, et see sünniks nende jaoks võimalikult mõnusalt ja oleks võimalikult hästi kättesaadav. Ja need ühinemised Go3 ja Netflixi ning Elisa Huubi ja Duo Media vahel on selge märk sellest, et inimese jaoks on sisu tarbimine mugavamaks tehtud," rääkis Luhats.

"Ehk siis inimene ei pea enam surfama erinevate äppide ja seadmete vahel selleks, et omale meeldivat sisu leida. Mida mugavam, seda mõnusam," lisas ta.

Jupiteri platvorm on seni ületanud Luhatsi sõnul kõiki ootuseid. "Ma mäletan, et kui me hakkasime seda tegema, siis mulle öeldi, et see on mõttetu, sellist asja ei ole vaja, miks te sellega tegelete, ärge sellist jama üldse tehke. Siis kui Jupiter valmis sai, siis kuulsin korraga, kuidas nii paljud inimesed on Jupiteri teinud ja mina, kes enda meelest olin üks nendest, kes koos Märt Sugaga selle tegemise juures istus, vaatasin suurte silmadega, et neid inimesi me küll seal ei näinud," muigas Luhats.

Ka Jupiter on otsinud ja leidnud sarnaseid partnerlusi. "Peagi jõuab "Reeturi" kolmas hooaeg ETV ekraanile ja Jupiteri. See on juba koostöös Elisaga tehtud. Sel nädalal esilinastub "Armukelm", mis on kõigepealt Elisas, ja seal on Eesti Telefilm panustanud tootmisesse täpselt poole, nii et see jõuab ka ERR-i telekanalitele pärast Elisat. Need asjad juba toimuvad ja oleme tegelikult selles maailmas juba ammu niimoodi toimetanud ja ainult niimoodi sünnivadki tegelikult natukene paremad sarjad ja filmid," tõdes Luhats.