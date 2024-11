PÖFF-il esilinastuv uus Eesti sari räägib armukelmilt petta saanud naiste loo

Seriaal jutustab loo armukelmist ja tema ohvriteks sattunud naistest, kes peavad kõik vaatamata mineviku haavadele leidma viisi, kuidas edasi liikuda.

"See kompleksne teema vajab käsitlemist – nii ajakirjanduse kui ka kunstiliste vormide kaudu. Seriaal võimaldab süveneda detailidesse, vaadata sündmuste tausta ning uurida armukelmustega seotud suhete dünaamikat. Olen pühendanud selle sarja kõigile, kellelt on varastatud lootus," ütles idee autor ja režissöör Tambet Tuisk.

Elisa Eesti sisujuhi Toomas Ili sõnul jõuavad ekraanile lood, mis on tõeliselt puudutavad. Sari pakub mõtteainet ja ahhetamapanevaid äratundmishetki kõigile, kes on tundnud inimlike tunnete haprust – julgust usaldada, tunda, ja lasta emotsioonidel end kanda. Seda vaid selleks, et avastada, et kõik inimesed ei olegi ilusad ja head," lausus ta.

"Tambet Tuisk debüteerib režissöörina, Eesti näitlejate meisterlikud rollisooritused ja Jaan Laugamõtsa täpne produktsioon on kolm märksõna, mis minu jaoks "Armukelmi" iseloomustavad," märkis Eesti Telefilmi produtsent Toomas Luhats.Elisa ja Eesti Telefilmi koostöö on kasvanud Eesti draamasarjade suurimaks kiirendiks, tuues vaatajateni kvaliteetseid teoseid ja edendades kogu draamasarja valdkonda," sõnas ta.

Sarjas astuvad üles Märt Avandi, Tiina Tauraite, Liina Vahtrik, Mirtel Pohla, Indrek Sammul, Gert Raudsep jt.

Sarja idee autor ja režissöör on Tambet Tuisk, operaator-lavastaja Ants Martin Vahur. Stsenaariumi loojad on Livia Ulman ja Andris Feldmanis, kaasstsenarist Tambet Tuisk. Muusika autor on Jakob Juhkam, montaažirežissöör Hardi Kalder, kunstnik Kristina Lõuk, kostüümikunstnik Anu Jääts, grimmikunstnik Kristina Pahmann, valgusmeister Toni Läänsalu ning helirežissöör Joosep Anton. Režissööri assistent on Kadri Kask, sarja produtsent Jaan Laugamõts ning tootja Downtown Pictures.

Elisa ja Eesti Telefilmi koostöös valmiv seriaal jõuab 1. jaanuarist vaatajateni Elisa Huubis. Eesti Televisiooni jõuab sari 2025. aasta sügisel.