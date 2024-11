Tommy Cash: ma suudaksin Eestit kõige paremini esindada

Tommy Cash, kes on 2025. aasta Eesti Laulu üks finalistidest, ütles Marko Reikopile antud intervjuus, et ei uskunud, et Eesti Laul jätaks võimaluse teda finalistide hulka arvata kasutamata, ja arvab, et suudaks Eestit kõige paremini esindada.

Hirmu, et tema laul valituks ei osutu, Cash ei tundnud. "Ma tundsin sees alati, et te kindlalt valite selle loo, sest ma ei usu, et Eesti Laulu on loll ja ma ei usu, et nad jätaksid selle võimaluse kasutamata, et mina seal osaleksin, sest ma arvan, et ma suudaks Eestit kõige paremini esindada," sõnas Cash.

Küsimusele, miks Cash nii salapärane on ja vähe intervjuusid annab, andis räppar lihtsa vastuse – miks mitte. "Kui me oleksime sinuga (Marko Reikopiga, toim.) sõbrad, siis me räägiksime hästi palju. Siis ma saadaksin sulle meeme ja ma oleksin tüütu. Ma räägin tegelikult inimestega, keda ma tunnen, päris palju," tõdes Cash ning palus, et järgmine intervjuu toimuks veidi hiljem. "Ma ärkan tavaliselt umbes kella ühe ajal," lisas ta.

"Kõik tähtsad asjad, mida ma öelda tahan, postitan ma ise. See on palju parem. See on huvitavam. Sa oled ju näinud minu Instagrami, mu videosid. See on palju huvitavam kui me iga seitsme aasta tagant intervjuu teeme."

Cashi sõnul oli tema karjääris Eurovisioonile pürgimiseks strateegiliselt hea hetk. "Kuna ma töötasin Käärijäga koos ja hakkasin töötama produtsendiga, kes produtseeris ka Soome euroloo "Cha Cha Cha". Ja siis oli see hetk, kus ma tegin laval natukene nalja, et ma lähen Eurovisioonile ja see läks lumepallina nii suureks," selgitas Cash.

"Kui ma kõndisin tänaval, siis kõik fännid ütlesid, et jaa, jaa, Eurovisioonile! Internet võttis ka selle üles ja mul on tunne, et noored on Eestis otsustanud, kes Eurovisioonile läheb. Ma muidugi ka loodan, et lugu meeldib kõigile ja ma annan endast parima," lisas ta. "Aga kunagi ei tea. Kunagi ei tea, aga tahaksin küll öelda kindlusega, et võiksin kohe Eurovisioonile minna."

Kui Cash Eesti Laulu võitma ei peaks, siis sellest hullu ei ole. "Ma olen sellega täiesti okei, ma saan aru ja inimesed lihtsalt peaksid mõtlema, et mis siis oleks juhtunud, kui Tommy Cash oleks saanud Eurovisioonile. Ma annan inimestele selle võimaluse, et ma võiksin päriselt minna, sest tegelikult algab võistlus siis, kui ma võidan Eesti Laulu, mis on väga tähtis," sõnas ta ja lisas, et kui Eurovisioonilt võitu ei tule, siis oleks hea saada esimese viie hulka.

Eestis esineb Cash harva, sest Eesti on väike ja iga kahe kuu tagant siin kontsert anda pole artisti hinnangul mõistlik. "Kui teeme, siis teeme korralikult. See on plaan," rääkis Cash.

Muusikukarjääri tõttu on Cashi kodu igal pool. "Oleneb päevast. Eelmine nädal olin Pariisis, homme olen Berliinis. Ma olen igal pool. Aga mulle väga meeldib Eestis aega veeta. Tallinnas ma kuulen iseenda mõtteid," ütles ta.

Cashi võistluslugu "Espresso Macchiato" on artisti enda sõnul kaasahaarav. "See on igaühe enda jaoks midagi uut. Minult küsitakse hästi tihti, et mida ma mõtlen selle video või selle pildiga. Igal asjal, mis ma teen, on minu jaoks kontekst, aga inimese jaoks on see erinev. Las inimesed kuulavad ise," arvas Cash.

Teist korda Cash Eesti Laulule kandideerida ei kavatse. "Milleks? Kui ma lähen juba Eurovisioonile ja teen seda nii legendaarselt," tõdes Cash.