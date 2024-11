Allan Vainola: Sõpruse Puiestee on jätkuvalt heas vormis

Alates 2002. aastast tegutsenud ansambel Sõpruse Puiestee on 22 tegutsemisaasta jooksul välja andnud kaheksa albumit. Nüüd otsustas bänd tehtule tagasi vaadata ning välja anda kaks kogumikalbumit.

Kahele kogumikule jõudis 29 Sõpruse Puiestee lugu. Muusik Allan Vainola rääkis "Terevisioonis", et valida tuli 80–90 loo vahel. "Natukene keeruline oli ikka, et mida välja jätta. Tänu sellele tuli kaks kogumikku. Ühele poleks mitte iial ära mahtunud," tõdes ta.

Enam kui 20-aastase ajaloo jooksul on ka Sõpruse Puiestee muutunud. "Vahel on elektroonilise muusika poolt rohkem, siis on jälle bändivärk peale tulnud. Äkki algne oli sisult ja hingelt võimsam, aga hilisem on tehniliselt kvaliteetne," arutles ta. "Alguses oli nooruse spontaansust rohkem. Hiljem läheb natukene rohkem tehniliseks," nõustus muusik Mait Vaik.

"Tagantjärele neid lugusid kuulates võib öelda, et tase on pigem tõusev. Bänd on heas vormis. Me oleme seda juba sada korda öelnud, aga õnneks saab jälle öelda," muigas Vainola.

Sõpruse Puiesteel on tegemisel ka uus album, mis ilmub 2025. aastal. "Kolm-neli lugu on juba salvestatud ja nendega töötamine käib, teeme järjest juurde," avaldas Vainola.

Saates kõlasid ka lood "Kaks meest" ja "1905".