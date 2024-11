Terapeut: pimeda aja aitab üle elada värske õhk

Loovterapeut Kadi Jaanisoo-Kuld rääkis saates "R2 Päev", et pimeda aja rõõmsalt üleelamiseks on vaja värsket õhku ja päevavalgust ning suhelda oma kallite inimestega, mitte tõmbuda terveks sügistalveks oma kookonisse.

"Minul igal aastal see kaamos ikka tahab natuke tulla. Ma tunnen esiteks seda, et ma tahan õues vähem kõndida. Mõtlen aina rohkem, et teen täna väiksema tiiru ja ei tea, kas ma täna üldse lähengi kõndima. Tahan rohkem toas olla ja ei taha eriti midagi teha. Samal ajal on ka uni hektilisem," ütles saatejuht ja loovterapeut Kadi Jaanisoo-Kuld.

Terapeudi sõnul on normaalne, kui selline olemine kestab paar päeva, aga kui juba mitu nädalat olen teistmoodi, enam ei taha näiteks asju käima tõmmata, siis võib olla on see koht, kus tasuks järgi mõelda, kas ma saan oma elus teha midagi, et ennast paremini tunda.

"Motivatsiooniga on selline lugu, et see tahab tulla tavaliselt siis, kui ma midagi olen juba teinud, natuke alustanud, teinud paar sammu ja mingi heaolutunde juba saanud, siis mul on suurem motivatsioon seda edasi teha. Ehk et selline väike iseenda tagumikust näpistamine käib asja juurde. Ma saan aru, teadvustan ja siis annan endale väikese tonksu," selgitas Jaanisoo-Kuld.

Korralik uni on samuti väga oluline. "Kui siiani oleme arvanud, et oluline on igal õhtul samal ajal magama minna, siis teadlased on seisukohal, et hoopis olulisem on igal hommikul samal ajal ärgata," tõi Jaanisoo-Kuld välja.

Väga oluline on ka valgus. "Minul on kodus valguslamp, panen selle hommikul käima. Mina tunnen, et see toetab mind ja annab mulle energiat. Aga igal juhul tasuks iga ilmaga korrakski õue minna. Seisa või istu, kui sa ei jõua kõndida. Valguspeegeldus on õues niivõrd suur, teadlased ütlevad, et mine õue ja see võiks toimuda enne kella kümmet hommikul."

Ära ei tohi unustada ka veejoomist. "Mul endal oli seljahäda, läksin arsti juurde, kes küsis kohe, kas sa piisavalt vett jood. Meie füüsis vajab seda, et me jooksime piisavalt vett," selgitas Jaanisoo-Kuld.

Suhtlus oma kallite inimeste ja lähedastega toob ka rõõmu. "Saage kokku, tehke midagi koos. See nõuab küll energiat, mis tahab hakata ära vajuma, aga kui me sellistele asjadele järgi anname, siis keha tahab juba rohkem. Kui varvas on uksest juba väljas, siis tuleb põlv ja puus ka järgi. "