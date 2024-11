Iraanist pärit kunstnik meisterdab Tartust tõetruusid miniatuure

Miniatuuride tegemise juurde sattus Ebrahim Bakhshayeshi täiesti kogemata. "Mul on üks hea sõber keskkooliaegadest. Ta tegeles sellega Iraanis enne seda, kui me Eestisse kolisime. Ma käisin tal päris tihti külas ja mul tekkis huvi. Ühel päeval küsisin, kas võiksin proovida. Ja mäletan, et nad müüsid maha esimese asja, mille prooviks tegin. See oli hea algus. Tundus, et äkki tuleb hästi välja. Alustasingi," rääkis mees "Ringvaatele" antud intervjuus, kuidas ta mudelite meisterdamiseni jõudis.

Eestisse tuli Bakhshayeshi Iraanist üheksa aastat tagasi. "Mu naisel avanes võimalus siia õppima tulla. Ta õppis Tartus maaülikoolis maastikuarhitektuuri. Meil polnud algul kavas siia väga kauaks jääda, aga peaaegu kohe pärast siia kolimist leidsin ma töökoha. See töö, mida ma tegin, oli mõnikord hea, kui ma tegelesin kunstiprojektidega. Me tegime ohtralt projekte Eesti muuseumidele. See oli tore, aga peamiselt oli see tööstusliku iseloomuga. See polnud päris minu teema. Mõtlesin, et riskin ja alustan millegi väiksega, et näha, kuidas sellega läheb," rääkis ta, kuid tõdes, et suurt raha ta ei teeni. "Eks tuleb valida, kas olla rahul või rikas," naeris ta.

Bakhshayeshi on teinud miniatuure mitmetest legendaarsetest Tartu kohtadest. "Ma armastan Tartut. See on kõige turvalisem koht, kus ma elanud olen. Siin on kõige mugavam ja see on väga kodu moodi. Isegi mitte nagu teine kodu, see ongi kodu. Ma tahtsin midagi muud teha. Miks mitte teha midagi kodulinnast, mida ma armastan. Mul polnud algul plaanis neid nii palju Tartust teha. See lihtsalt juhtus. Tegin esimese, alustasin teisega. Nüüd on juba plaanis neid palju rohkem teha," rääkis ta.

Tehtud mudelid peavad päris kohale võimalikult sarnased olema. "See peab olema õõvaoru piiril. See on kas hea või inetu," sõnas ta. "Ma armastan kõiki väljakutseid. Kõige raskemaid kohti on kõige põnevam teha," rääkis mudelimister ning lisas, et liiga ühekülgsed kohad teda ei huvita.

Suurimat rõõmu pakub Bakhshayeshile inimeste reaktsioon, kui tema kunsti vaadatakse. "Ma naudin iga sammu, aga kui inimesed seda näevad, on nende reaktsioon parim osa. Mulle meeldib tagasisidet saada. Inimeste nägusid näha, kui nad seda näevad, see on parim," rõõmustas ta.