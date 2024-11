Galerii: Annabelle Ats valmistub Hispaanias noorte Eurovisiooniks

Laupäeval Madridi saabunud Eesti delegatsiooni ootas pühapäeval ees tegus päev, sest toimusid esimesed lavaproovid ja kõikide delegatsioonide tutvumispidu. Pühapäeval toimunud proovidel astusid koos Annabellega lavale ka tantsijad Liisbet Kasesalu ja Isandra Pello.

Eesti delegatsiooni juhi Laura Kõrvitsa sõnul ootasid tüdrukuid esimeses proovis mõned üllatused ja nad pidid vahepeal muudetud kaamerate asukohtadega kiiresti ümber orienteeruma. "Õnneks said tüdrukud sellega kenasti hakkama. Täna said nad hotellis uut plaani harjutada, et see homseks teiseks lavaprooviks kinnistunud oleks."

Noorte Eurovisioon toimub Madridi Caja Mágica suurel laval. Koos Eestiga osaleb lauluvõistlusel 17 riiki. Annabelle esindab Eestit Sven Lõhmuse kirjutatud lauluga "Tänavad".

Noorte Eurovisioonile saab laupäeval, 16. novembril kaasa elada telekanalite ETV2 ja ETV+ ning ERR.ee portaali vahendusel. Annabelle Atsi lennutab suurele areenile Eesti Telefilm. Lauluvõistluse melu vahendab nädala jooksul "Ringvaade".

Noorte Eurovisiooni võitja selgub rahvahääletuse ja žürii punktide liitmisel. Erinevalt suurest Eurovisioonist saab noorte lauluvõistlusel hääletada ka oma riigi pool.

Hääletus toimub noorte Eurovisiooni veebilehel kahel päeval, 15. ja 16. novembril. Lisaks veebihääletusele hindab igas riigis etteasteid žürii, kuhu kuuluvad nii täiskasvanud kui ka noored.