Selgusid Grammyde nominendid

Nii nagu möödunud aastal, domineerivad ka tänavu kolmes kõige tähtsamas kategoorias (album, lugu, salvestis) naisartistid. Lisaks Beyoncéle on kõigis kolmes esindatud ka Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Taylor Swfit ja Chappell Roan. Igas kategoorias pakuvad aastat defineerinud naistele konkurentsi vaid kaks meest. 2024. aasta Grammyde galal võidutsesid kõigis kolmes naised, kes võtsid endale kaheksa nominatsiooni seitsmest. Ka 2023. aasta nominatsioonid olid naiste kasuks kaldu.

Aasta albumi ja aasta salvestise auhinna eest võistleb ka Charli XCX. Carpenter ja Roan konkureerivad ka parima uue artisti kategoorias.

Kõige rohkem ehk 11 nominatsiooni saanud Beyoncéle on see tema parim tulemus. Seni on 32 Grammyt võitnud Beyoncé saanud korraga kõige rohkem kümme äramärkimist. Eesootaval auhinnagala kohal ripub küsimus, kas Beyoncé saab oma esimese aasta albumi Grammy, mis kõige rohkem Grammysid võitnud popstaaril veel puudu on.

Beyoncé kantrialbumi "Cowboy Carter" ilmumisel selle aasta märtsis isegi spekuleeriti, kas Beyoncé otsustaski kantri suunas kapata just aasta albumi Grammy võitmiseks. See paneb Grammyd veidrasse olukorda, sest kui "Cowboy Carter" peakski valituks osutuma, siis ütleksid auhinnad justkui, et aasta albumi võitmiseks ongi vaja valgele publikule, keda kantriga esmajoones seostatakse, vastu tulla.

Samas on ka konkurents haruldaselt tihe, sest nii Sabrina Carpenter, Charli XCX, Billie Eilish ja tegelikult ka Taylor Swift andsid tänavu välja albumid, mis jätsid aastale olulise märgi ja mille eluiga on tegelikult olnud tunduvalt pikem kui seda oli "Cowboy Carteri" oma.

Beyoncé järel tulevad seitsme nominatsiooniga Billie Eilish, Kendrick Lamar, Post Malone ja Charli XCX. Neile järgnevad omakorda kuue äramärkimisega Taylor Swift, Chappell Roan ja Sabrina Carpenter.

Kõige suuremaks üllatuseks võib pidada Outkastist tuntud räppari André 3000 aasta albumi nominatsiooni tema möödunud aasta lõpus ilmunud flöödialbumi "New Blue Sun" eest, mille Eesti kriitikud ERR-i kultuuriportaalis eelmise aasta parimaks valisid.

Aasta album

André 3000 "New Blue Sun"

Beyoncé "Cowboy Carter"

Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"

Charli XCX "Brat"

Jacob Collier "Djesse Vol. 4"

Billie Eilish "Hit Me Hard and Soft"

Chappell Roan "The Rise and Fall of a Midwest Princess"

Taylor Swift "The Tortured Poets Department"

Aasta lugu

Shaboozey "A Bar Song (Tipsy)"

Billie Eilish "Birds of a Feather"

Lady Gaga ja Bruno Mars "Die With a Smile"

Taylor Swift ja Post Malone "Fortnight"

Chappell Roan "Good Luck, Babe!"

Kendrick Lamar "Not Like Us"

Sabrina Carpenter "Please Please Please"

Beyoncé "Texas Hold 'Em"

Aasta salvestis

The Beatles "Now and Then"

Beyoncé "Texas Hold 'Em"

Sabrina Carpenter "Espresso"

Charli XCX "360"

Billie Eilish "Birds of a Feather"

Kendrick Lamar "Not Like Us"

Chappell Roan "Good Luck, Babe!"

Taylor Swift ja Post Malone "Fortnight"

Parim uus artist

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Parim sooloesitus popis

Beyoncé "Bodyguard"

Sabrina Carpenter "Espresso"

Charli xcx "Apple"

Billie Eilish "Birds of a Feather"

Chappell Roan "Good Luck, Babe!"

Aasta popalbum

Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"

Billie Eilish "Hit Me Hard and Soft"

Ariana Grande "Eternal Sunshine"

Chappell Roan "The Rise and Fall of a Midwest Princess"

Taylor Swift "The Tortured Poets Department"

Parim tantsumuusika/elektrooniline album

Charli XCX "Brat"

Four Tet "Three"

Justice "Hyperdrama"

Kaytranada "Timeless"

Zedd "Telos"

Aasta rokkalbum

The Black Crowes "Happiness Bastards"

Fontaines D.C. "Romance"

Green Day "Saviors"

Idles "TANGK"

Pearl Jam "Dark Matter"

The Rolling Stones "Hackney Diamonds"

Jack White "No Name"

Aasta rokklugu

The Black Keys "Beautiful People (Stay High)"

St. Vincent "Broken Man"

Pearl Jam "Dark Matter"

Green Day "Dilemma"

Idles "Gift Horse"

Aasta alternatiivmuusikaalbum

Nick Cave & the Bad Seeds "Wild God"

Clairo "Charm"

Kim Gordon "The Collective"

Brittany Howard "What Now"

St. Vincent "All Born Screaming"

Aasta R&B album

Chris Brown "11:11 (Deluxe)"

Lalah Hathaway "Vantablack"

Muni Long "Revenge"

Lucky Daye "Algorithm"

Usher "Coming Home"

Aasta räppalbum

J. Cole "Might Delete Later"

Common & Pete Rock "The Auditorium, Vol. 1"

Doechii "Alligator Bites Never Heal"

Eminem "The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)"

Future & Metro Boomin "We Don't Trust You"

Aasta räpplugu

Rapsody ja Hit-Boy "Asteroids"

¥$ "Carnival"

Future, Metro Boomin ja Kendrick Lamar "Like That"

Kendrick Lamar "Not Like Us"

GloRilla "Yeah Glo!"

Aasta kantrialbum

Beyoncé "Cowboy Carter"

Post Malone "F-1 Trillion"

Kacey Musgraves "Deeper Well"

Chris Stapleton "Higher"

Lainey Wilson "Whirlwind"

Aasta folkalbum

American Patchwork Quartet "American Patchwork Quartet"

Madi Diaz "Weird Faith"

Adrianne Lenker "Bright Future"

Aoife O'Donovan "All My Friends"

Gillian Welch & David Rawlings "Woodland"

Aasta ladinapopi album

Anitta "Funk Generation"

Luis Fonsi "El Viaje"

Kany García "GARCÍA"

Shakira "Las Mujeres Ya No Lloran"

Kali Uchis "ORQUÍDEAS"

Aasta vokaal-jazz'i album

Christie Dashiell "Journey In Black"

Kurt Elling & Sullivan Fortner "Wildflowers Vol. 1"

Samara Joy "A Joyful Holiday"

Milton Nascimento & Esperanza Spalding "Milton + Esperanza"

Catherine Russell & Sean Mason "My Ideal"

Aasta instrumentaal-jazz'i album

Ambrose Akinmusire, Bill Frisell ja Herlin Riley "Owl Song"

Kenny Barron, Kiyoshi Kitagawa, Johnathan Blake, Immanuel Wilkins ja Steve Nelson "Beyond This Place"

Lakecia Benjamin "Phoenix Reimagined (Live)"

Chick Corea & Béla Fleck "Remembrance"

Sullivan Fortner "Solo Game"

Aasta globaalmuusika album

Matt B ja Royal Philharmonic Orchestra "Alkebulan II"

Ciro Hurtado "Paisajes"

Rema "Heis"

Antonio Rey "Historias De Un Flamenco"

Tems "Born In The Wild"

