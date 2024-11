Miriko: muusika tegemiseni jõudsin läbi isiklikus elus toimunud konflikti

Miriko rääkis Vikerraadios, et temast sai laulukirjutaja tänu isiklikus elus toimunud valusale konfliktile, mis vajas väljaelamist. Tema looming on niivõrd piiritlematu, et fännide sõnul oleneb kõik sellest, millise laulu otsa sa tema diskograafias kukud.

"Mul ei ole üldse eesti nimi. Isegi arsti juurde minnes küsitakse mu käest, kas ma eesti keelt räägin, aga tegelikult ma olen puhtavereline eestlane. Kuskilt kaugelt küll lähevad mu juured välja Ukrainasse ja ka Rootsi," selgitas Mike-Richard Koch, artistinimega Miriko.

Eesnimed on Mirikole pannud ema-isa. "Vanemad jõudsid konsensuseni, üks sai ühe nime ja teine teise. Isa tahtis võidujumal Nike järgi panna, aga siis Mike ja ema pani Richard oma vanaonu järgi. Onu Riks oli kõva pillimees ja kõva seltskonnahing," ütles Miriko.

Miriko sündis Haapsalus ja elas seal esimesed üheksa aastat. "Üheksa aastat elasin ka Pärnus, kolm Tartus ja kolm-neli aastat elan juba Tallinnas, sest tavatöö võimalusi on siin lihtsalt rohkem," ütles Miriko, kes õppis Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni.

"Tavatöö on mul kommunikatsioonivaldkonnas, tegelen avalike suhetega," selgitas Miriko, mis aitab tal finantseerida muusikaloomist. "Keskmine lugu, kus on produktsioon, miksimine ja master, läheb maksma umbkaudu 600 eurot."

Miriko on pikki aastaid ka jalgpalli mänginud, aga lõpetas seoses põlvevigastusega. "Pulli pärast mängisin, endal oli tore. Ja no trenni eest oli see ka, pallimängud on mulle alati meeldinud. Kogu elu olen olnud ka kooripoiss, laulnud laulukoorides," tõi Miriko välja oma hobid.

Gümnaasiumis tutvus ta klassivennaga, kes tegi lugudele põhjasid. "See oli 2017. ja 2018. aastal, kui SoundCloud platvormil hakkasid kõik algajad räpparid omi asju tegema. Aga siis tekkis mul üks isikliku elu konflikt, mis vajas väljaelamist. Ma leidsin, et üks hea väljund selle emotsiooni väljaelamiseks on see emotsioon muusikasse panna. Kogu see protsess oli nii äge, et ma jäingi selle juurde. Mõtled ja kirjutad ning paned tükiviisi kõik kokku ja see pakub mulle siiamaani suurt naudingut," selgitas Miriko, kuidas sai temast muusik. "Kui seda konflikti poleks olnud, siis minust muusikaartisti saanud ei oleks."

Viimane Miriko singel on elektrooniline tantsumuusika. "Seda on mulle teiste poolt öeldud, et kõik oleneb sellest, millise laulu otsa sa mu diskograafias kukud. On see siis indiepopilik lugu või ballaadilik lugu, mul on kõike," selgitas ta.

Rikkaks saamise eesmärgil muusikat teha pole mõtet, leiab Miriko. "Siis sa jäädki seda rikkust ootama. Kui raha oleks minu motivatsioon, siis poleks mul mitte mingisugust motivatsiooni muusikat teha."

Miriko artistinime alt on ta esinenud praeguseks viiel-kuuel korral. "Aga siis esitasin muusikat täisbändiga. Olgugi, et muusika olen ma loonud ainult arvutiga," tõi ta välja. "Minu instrument on mu hääl, seda ma pean hoidma."

Debüütalbumi andis Miriko välja Hooandja abil. "See toetus oli ennekuulmatu. Ma ei oleks arvanud, et inimesed nii palju mu projekti toetavad," on Miriko tänulik, lisades, et tema teine album on ka juba tegemisel.