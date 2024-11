MTV Euroopa muusikaauhindadel võidutses nelja auhinnaga Taylor Swift

Taylor Swift, kelle poolteist aastat ja 152 kontserti väldanud turnee The Eras Tour 8. detsembril Vancouveris lõpu saab, viis seitsmest nominatsioonist koju võidud neljas kategoorias – aasta artist, USA artist, aasta live-artist ja aasta muusikavideo. Tema järel tuli Lõuna-Aafrika vabariigi lauljatar Tyla kolme auhinnaga.

EMA-de Global Icon auhinna pälvis räppar Busta Rhymes, kes ütles auhinda vastu võttes, et see 34 aastat kestnud muusikukarjääri jooksul on see esimene auhind, mille ta on saanud MTV-lt.

Oma panuse eest popmuusikasse pälvis briti duo Pet Shop Boys esimest korda välja antud Pop Pioneers auhinna.

Auhindade üleandmisel mälestas õhtut juhtinud Rita Ora ka One Directionist tuntud lauljat Liam Payne'i, kes möödunud, kes oktoobris Buenos Airese hotelli rõdult alla kukkus ja hukkus.

Esitustega astusid üles Benson Boone, Tyla, Shawn Mendes, Peso Pluma, Raye ja Teddy Swims.

Aasta lugu

Sabrina Carpenter – "Espresso"

Ariana Grande – "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)"

Benson Boone – "Beautiful Things"

Beyoncé – "Texas Hold 'Em"

Billie Eilish – "Birds of a Feather"

Chappell Roan – "Good Luck, Babe!"

Aasta muusikavideo

Taylor Swift ja Post Malone – "Fortnight"

Ariana Grande – "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)"

Charli XCX – "360"

Eminem – "Houdini"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lisa ja Rosalía – "New Woman"

Aasta artist

Taylor Swift

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

Raye

Sabrina Carpenter

Aasta koostöö

Lisa ja Rosalía – "New Woman"

Charli XCX ja Billie Eilish – "Guess"

Future, Metro Boomin ja Kendrick Lamar – "Like That"

Lady Gaga, Bruno Mars – "Die with a Smile"

Peso Pluma ja Anitta – "Bellakeo"

Taylor Swift ja Post Malone – "Fortnight"

Aasta uustulija

Benson Boone

Ayra Starr

Chappell Roan

Le Sserafim

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

Aasta popartist

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli XCX

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Aasta R&B artist

Tyla

Kehlani

SZA

Tinashe

Usher

Victoria Monét

Aasta Ladina-Ameerika artist

Peso Pluma

Anitta

Bad Bunny

Karol G

Rauw Alejandro

Shakira