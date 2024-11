Karl Madis: on suurim õnn, kui sul on oma laste jaoks aega

Laulja ja viie lapse isa Karl Madis rääkis "Prillitoosis", et pole suuremat õnne, kui sul on lõpuks oma pisipoja jaoks aega. Tema sõnul on lastekasvatuses kõige olulisem eeskuju ning just tütarde jaoks on isa eeskuju ka mehe eeskuju, milline üks mees peab olema.

"Ei ole suuremat õnne, kui sul on lõpuks oma pisipoja jaoks aega. Ka teiste laste jaoks ma leian alati aega, aga elu pole nii kergelt läinud," ütles viie lapse, ühe tütre ja nelja poja isa Karl Madis, kelle kolm vanemat last on üle 30-aastased. Madisel on ka kolm lapselast, kes kõik on tüdrukud.

"Elu on olnud väga erinev. Praegu on kõik olemas. Omal ajal ei olnud mitte midagi, lapse sünni eest sai kilo apelsine," meenutas Madis.

Madise sõnul on isa eeskuju poistele ülivajalik, aga tütardele on isa eeskuju ka mehe eeskuju, milline üks mees peaks olema. "Kui tütrel on keeruline isa, siis tihtipeale ta kipub endale võtma ka keerulise mehe."

"Kõik sünnipäevad, jõulud ja vabad päevad olen lastega alati koos. Oma kogemuse järgi olen ma aru saanud, et kõige tähtsam asi on eeskuju, Kui sa oled sõbralik ja heatahtlik, siis lapsed vaatavad, kuidas sa käitud. Kui sa oled kannatlik, on ka nemad kannatlikud. Kui sa oled ülbe, siis ära looda, et laps selle ära unustab. Kui sa teed sporti, siis nad jooksevad sulle järgi ja teevad elu aeg sporti," ütles Madis.

Madise sõnul pole homset päeva kellelegi ette antud, seepärast peab igat päeva elama kui viimast. "Minu isalt küsiti 1960. aastatel, kui oli suur tuumakatastroofioht Nõukogude Liidu ja USA vahel, et miks sa nüüd maja hakkad ehitama, kohe tuleb ju sõda. Isa ütles, et nii kaua kui sõda ei ole, nii kaua ma ehitan. See suhtumine ongi õige, sest me ei saa oma asju ümbruse järgi hakata muutma. Pärast selgub, et mitte midagi ei olnud ja sa jätsid kõik tegemata," meenutas Madis.

Kui Madise elukaaslane läheb hommikul kooli, veedab tema lapsega terve päeva. "Lasteaias laps ei käi, lapsehoidja on ainult erijuhtudel ja mina olen lapsega väga hea meelega, sest me oleme väga head sõbrad," ütles Madis.

Madis laulab lapsele päris tihti. "Kui teen kaminasse tule, siis laulan "Tule ääres istun mina" või siis "Mullu mina muidu karjas käisin". Kui ta nüüd viitsib hakata kuulama, mis raamatutes kirjas on, siis ma tahan talle kindlasti õpetada palju vanu luuletusi."

"Me areneme iga päev. Ma tean, et seal on oma etapid. Nüüd on tal täiesti uus etapp, see on arenguhüpe. Vanasti nimetati seda jonnimiseks," muheles Madis.

Madise kõige suurem soov on, et meie isad ja pered ei peaks muretsema selle eriti verise ja jõhkra vene diktaatori pärast. "Et seda suudetakse ennetada nii, et see mure lõpuks ära läheks, sest praegu on ju kõik mures."