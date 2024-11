13-aastane Lilian Sauvola: tahaksin saada maailma kõige kuulsamaks ooperilauljaks

Lilian Sauvola ütles, et tema suurem huvi ooperi vastu sai alguse 6-aastasena, kui ta kuulis Elina Nechayeva Eurovisiooni võistlusloos "La Forza". "Elina oskab väga hästi laulda, tal on väga ilus hääl ja ta oskab näidelda ka väga toredasti," selgitas ta, rõhutades, et ka tema enda unistused on suured. "Ma tahaksin saada maailma kõige kuulsamaks ooperilauljaks."

Ooperiaariaid hakkas Sauvola esialgu õppima Youtube'ist ning tema jaoks aariate õppimine väga keeruline pole. Praegu käib ta WAF kooris ka proovides. "Ma õpin kodus meloodia, viisi ja sõnad ära ning nemad parandavad lihtsalt kõik vead ära," selgitas ta ja tõi välja, et tema hääleulatus on kolm ja pool oktavit. "Alati on veel ruumi arenguks."

Ooperi kõrval meeldib talle väga ka heegeldamine. "See on väga rahustav, mulle meeldib perele ja sõpradele teha kingitusi," tõdes ta.