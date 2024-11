Juss Tamm: mul ei ole Jami pärast kunagi piinlik olnud

Jami liige Juss Tamm ütles, et sel hetkel, kui nemad alustasid, oli ainus tõsiseltvõetav tantsubänd Eestis 2 Quick Start. "Me sattusime õigel ajal õigesse kohta," sõnas ta ja mainis, et toona oli nõudlus suur, aga tegijaid oli vähe. "Me saime väga hästi asja toimima."

"Ainult see polnud põhjus, miks hästi hakkas minema, vaid me tabasime ära ka selle niši, mille me ära täitsime," selgitas ta ja mainis, et tantsumuusika oli tol ajal hästi populaarne. "Lisaks me olime tõelised nagad, sõbralikud poisid, sellega oli nii-öelda naabripoisid-kõrvaltänavast-efekt, kuna teistel noortel oli lihtne meiega samastuda."

"Minul ei ole Jami pärast kunagi piinlik olnud," kinnitas Tamm, rõhutades, et selle kohta, et nad olid tol hetkel muusikatööstuses täiesti kogenematud, tuli see asi neil hästi välja. "Kui me vaatame ka teisi tolleaegseid muusikavideoid, siis ega seal pole kellelgi väga millegagi kiidelda."