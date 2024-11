Peeter Kaldre: hommikul esimese asjana teen interneti lahti ja vaatan, kas maailm püsib

Hiljuti 70-aastaseks saanud Peeter Kaldre sõnas, et tal on nüüd natukene raskusi päevakavade sättimise. "Ma olin kuus päeva kuus päevatoimetaja "Aktuaalses kaameras", need päevad olid sisustatud, aga nüüd ma pean need päevad ise sisustama," ütles ta ja lisas, et mingisugune periood on tema jaoks nüüd läbi. "Ma ei tunne end vana ega väsinuna, vaid ma tunnen, et pean end loksutama uude elurütmi sisse."

"Põhiliselt olen ma viimased kolm aastat teinud saateid Ukrainast ja sellel teemal kavatsen ma ka jätkata nii kaua, kui sõda kestab," ütles Kaldre ja mainis, et eksperdid räägivad, et sõja kuum faas pidi lõppema sel aastal, aga ta usub, et tal jätkub tööd ka järgmiseks aastaks.

Seda ta ette ei kujuta, et ta paar nädalat ilma ajakirjanduseta hakkama saaks. "Hommikul esimese asjana teen ohe interneti lahti ja välisuudised on esimesed, mille kohe üle vaatan, kas maailm veel püsib, Eesti uudiseid ma vaatan teises järjekorras, ma arvan, et Eestist ka ei sõltu see, kas maailm püsib," tõdes ta.

Välispoliitikat ta oma kireks ei tahaks nimetada. "See on mu pikaajaline hobi ja huviala, see on mul olnud alates 1980. aastast, kui ma tulin raadiosse tööle," tõdes ta ja lisas, et kui "Aktuaalse kaamera" päevatoimetajana pidi ta alati jälgima, et uudised oleksid objektiivsed, siis eriti meeldib talle aga teha just autorisaateid, kus ei pea olema objektiivne. "Seal võid oma arvamust ka avaldada."

Praegu see Kaldret enam ei huvita, mida lugejat temast arvavad. "Nagu president Toomas Hendrik Ilves ütles, et ei koti," tõdes ta ja lisas, et eks ta tegelikult ajab natukene pada ka. "Eks ikka läheb korda, välispidiselt on karm koor, aga süda on hell."

"Ma arvan, et hirmu pole vaja tunda, aga valmis tuleb olla igatahes," nentis ta ja lisas, et kaine ja ratsionaalne maailmapildi hindamine on parem kui kabuhirm.