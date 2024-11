Elysa oma võistlusloost: see on lugu minu valust ja tervenemisest

Eesti Laulu finalisti Elysa lugu "The Last to Know" on isiklikust elust rääkiv ballaad.

Neljandat korda Eesti Laulul osalev Elysa märkis, et tunneb end sel korral palju rahulikumalt kui varem. "Seekord on kõige-kõige parem tunne, mis mul on siiamaani olnud. See lugu, mida ma laulan, on väga minulik. Ma olen väga omas elemendis. Ma olen õnnelik, et ma saan ballaadi laulda. See on vokaalselt väga suur väljakutse. Ma arvan, et võimalused on väga head," sõnas ta.

"Iga aasta kui Eesti Laul tulemas on, tundub patt lugu mitte saata. Ma olen selle teekonna iga aasta ette võtnud. Mul on hea meel, et mind taaskord valiti," lausus ta.

Elysa on öelnud, et tema võistluslugu "The Last to Know" on väga isiklik. "See on kurb lugu minu enda elust, minu enda valust, kurbusest ja tervenemisest," kirjeldas ta.