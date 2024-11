Eesti Laulu finalisti Gem98 loomingus on esikohal tekst

Eesti Laulu finalist Gem98 tutvustas, et tema loomingus on esikohal tekst.

Gem98 osaleb Eesti Laulul esimest korda. Tema võistluslugu "Psycho" on kirjutatud üle kuue aasta tagasi. Loo produtsent on Gevin Niglas. "Me oleme Geviniga tihedas suhtluses olnud ja seda edasi arendanud. Nüüd tundus, et see on valmis ja võiks proovida," rääkis artist.

Rokki ja punki viljelev Gem98 rääkis, et tema loomingus on esikohal tekst. "Kõik tekstid on valdavalt minu kirjutatud," selgitas igapäevaselt kirjandusõpetajana töötav muusik.