Andrei Zevakin ja Karita: meie võistluslugu üllatab väga paljusid

Andrei Zevakini ja Karita võistluslugu "Ma ei tea sind" sündis umbes kolm aastat tagasi. "See on alates sellest ajast sahtlis olnud. Ma teadsin, et see on lugu, mis ainult sellisele konkursile sobikski, sest see on nii teistsugune. Ma ei julgekski seda lihtsalt singlina välja panna," rääkis Zevakin. "Ma arvan, et see üllatab väga-väga paljusid."

Zevakini elukaaslane Karita pole varem avalikult esinenud. "Ma teadsin, et ta on väga hea laulja. Kui ta on minu kõrval vaikselt ümisenud, olen aru saanud, et ta laulab väga hästi, aga ma ei olnud mõelnud, et võiks tema kaasa võtta ja Eesti Laulule minna. Ma rääkisin teiste lauljatega, aga kuna ühel oli üks põhjus, teisel teine ning viimased päevad olid käes, siis ma ütlesin, et kallis naine, tule laulma. Suutsin ta stuudiosse meelitada, tegime loo ära ja siin me oleme," sõnas Zevakin.

Varemgi Eesti Laulul osalenud Zevakin rõhutas, et nalja tegema ei minda. "Me anname endas sada protsenti. Me ei tulnud nalja tegema. Laulutunnid juba käivad. See on meie jaoks oluline ja tõsine asi," sõnas ta.

Karita loodab Eesti Laulult uusi kogemusi ja tutvuseid saada. "See on väga suur samm mugavustsoonist välja," tõdes ta.