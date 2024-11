Joelle: mulle meeldib muusikas keerutada

"Mulle meeldib keerutada. Minu muusika on R&B ja souli kanti," tutvustas ta.

Varem kruiisilaevadel laulnud ja tantsinud Joelle usub, et igaõhtune laeval esinemine on talle esinemiskogemust andnud. "Võib-olla närv on selle võrra rohkem koondatud. Kuigi ma ei ole Eesti Laulu laval solistina käinud, siis ma usun, et see aitab küll."

Joelle sai oma võistlusloo "Eyes Don't Lie" sõnadeks inspiratsiooni oma sõpradelt. Lugu sündis koostöös Timo Vendtiga.