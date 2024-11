Janek: mu võistluslugu puudutab kindlasti paljusid

Teist korda Eesti Laulul osalev Janek loodab oma tänavuse võistluslooga "Frozen" inimesi üllatada.

"Ma ei saa väga palju jagada, aga ma tean, et see lugu puudutab kindlasti paljusid. See räägib südamevalust, mida ma arvan, et enamus inimesi on mingil hetkel kogenud. Ma tahan inimestele näidata, et nad ei ole selles üksinda. Kui sa tead seda, et su ümber on inimesed, kes on sama kogenud, on sul parem olla. Ma tahan, et inimesed läheksid minuga sellest südamevalust eluga edasi," rääkis ta.

Nii nagu eelmisel korral, on ka tänavu Janeku laulu kaasautor Kjetil Mørland. "Käisin sel aastal Eesti Laulu finaalkontserti vaatamas ja saatsin talle video, et vaata kui lahe. Siis ta kirjutas, et tal väike meloodiajupp, mille ta mulle jättis. Juulis saime kokku, ta mängis mulle selle meloodiajupi ette, ma armusin sellesse kohe. Täitsin mõned tühjad kohad ära ja kui lugu oli koos, saime kohe aru, et see läheb Eesti Laulule."