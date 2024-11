Kolmandat korda Eesti Laulul osalev Frants Tikerpuu: nüüd on aeg tulemust teha

Kolmandat korda Eesti Laulul osalev Frants Tikerpuu usub, et see aasta on tema jaoks viljade noppimise aeg.

Kuigi Tikerpuul on varasem Eesti Laulul osalemise kogemus olemas, on ta sel aastal esimest korda üksinda laval. "Nüüd algab mu soolokarjäär. Mul on sahtlis väga palju lugusid. Ma leidsin oma stiili, mida Eestis keegi teine varem teinud pole," kirjeldas ta.

Tikerpuu võistluslugu "Trouble" on inspireeritud Teddy Swimsi loost "Lose Control". Muusiku sõnul on tema vaba, maskuliinne ning jõuline. "Selline lugu, mis töötab raadiotes. See ei ole nii-öelda minu nägu, sest see ei ole ballaad ja seal pole niivõrd klaverisoolodele keskendutud."