Felin: kõige olulisem on iseendasse uskuda

Soomes üles kasvanud Felin kolis 16-aastaselt Stockholmi. Kuigi vahepealsed aastad viisid ta Ameerika Ühendriiki, elab ta taas Rootsis. Muusikaga on Felin tegelenud pikki aastaid, muu hulgas on ta olnud The Chainsmokersi soojendusartist.

"Ma olen Eurovisiooni alates lapsepõlvest armastanud. Ma armastan, kuidas see inimesi kokku toob. Eurovisioonil on nii palju armastust ja rõõmu," rääkis Felin, miks ta soovib Eurovisioonile minna. "Ma olen väga elevil. Ma armastan esineda ja Eurovisioon on koht, kus saab suure šõu teha."

Kuigi Felin on Eestis mitmeid kordi käinud, pole ta kunagi Eestis esinenud. "Ma ootan seda väga."

Felini võistluslugu "Solo Anthem" räägib iseenda suurimaks fänniks olemisest. "Elu võib mõnikord keeruline olla. Ükskõik, mida inimesed räägivad või mida elu su teele viskab, oluline on endasse uskuda," sõnas ta.