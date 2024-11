Ant: annan endast kõik, et Eurovisiooni võit Eestisse tuleks

Esimest korda Eesti Laulul osalev Ant rääkis, et visioon sellest, milline tema Eesti Laulu võistluslugu olema saab, sündis tal mitu aastat tagasi. "Minu jaoks on oluline, et mu lugu oleks väga suur ja võimas ning paneks inimesi mõtlema," selgitas ta. "Elu toob meile nii häid kui ka halbu üllatusi. Põhiküsimus on, et kui sa tead, et homset ei ole, siis mis sa täna teeksid."

Ant kirjutas oma loo "Tomorrow Never Comes" koos Kim Wennerströmi ja Merili Käsperiga. "Me kõik panime sinna oma hinge. Ma olen tulemusega väga rahul."

Eurovisioonil osalemisest unistas Ant juba lapsepõlves. "Unistuste nimel tuleb tööd teha. Võttis natukene kaua aega, aga lõpuks jõudsin elus sinna, et ma tundsin, et nüüd on õige aeg," usub ta. "Ma juba ootan lavale minemist. Ma olen nii elevil."

Türgist pärit Ant on Eestis elanud viimased kuus aastat. "Ma tahan Eesti rahvale kasulik olla. Mind on viimased kuus aastat väga palju toetatud. Ma tahan Eurovisiooni võidu siia tuua. Ma üritan teha kõik, mis minu võimsuses," kinnitas ta.