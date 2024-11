Minimal Wind: tore on Eesti Laulul tagasi olla

Tänu varasemale kogemusele tunnevad muusikud end sel aastal konkursil kindlamalt.

"Kui eelmine kord olime täiesti tundmatu artist, enda jaoks ka, sest me ei tegutsenud enne seda grupina, siis seekord mõned inimesed juba mäletavad meid ja elavad meile kaasa. See on nii palju toredam tunne," rääkis ansambli liige Paula Pajusaar.

Ansambli võistluslugu "Armageddon" on inspireeritud samanimelisest ulmefilmist filmist. "Meie kasutame "Armageddoni" metafoorina, sisemise maailma lõpp ja uue maailma algus. Selles loos eepilisus, teatud suurus ja kontrast, mida võimaldab see, et me teeme midagi, mis on apokalüptiline, aga seal on õrnust ja ilu ka," kirjeldas Taavi-Hans Kõlar.