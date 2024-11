Anna Sahlene: oleks suur au Eestit teist korda Eurovisioonil esindada

Kolmandat korda Eesti Laulul osalev Rootsi laulja Anna Sahlene on Eestit ühe korra Eurovisioonil esindanud – 2002. aastal pälvis ta looga "Runaway" suurel lauluvõistlusel kolmanda koha.

ERR-ile antud intervjuus sõnas laulja, et peab Eestit oma teiseks koduks. "Ma naudin väga siin olemist. Ma armastan siinseid inimesi. Ma tunnen end alati väga teretulnuna. Ma armastan Eesti Laulu ja mul on hea lugu," naeris ta.

Anna Sahlen tõdes, et 2022. aastal, mil ta viimati Eesti Laulul osales, pidi ta korralduslikult kõigega ise tegelema. Sel aastal soovib ta rohkem esinemisele keskenduda. "Sel aastal on mul rohkem abilisi, see on hea. Seetõttu on olen natukene rahulikum. Aga ma olen ikkagi närvis. See on alati suur asi," tõdes ta.

Laulja sõnas, et ta tunneks suurt au, kui saaks Eestit teist korda Eurovisioonil esindada. "Ma unistan uuesti Eurovisioonile saamisest. Ma valetaksin, kui ütleksin midagi muud."

Anna Sahlene'i võistluslugu "Love Me Low" räägib armastusest. "See on armastusest, mis ei läinud ootuspäraselt. See räägib enda vigade tunnistamisest ja soovist uuesti proovida," kirjeldas ta ning lisas, et tõsisest sõnumist hoolimata ei ole tegemist kurva looga. "See on võimas lugu. Ma tahan Eesti Laulule Eurovisiooni õhustikku tuua," selgitas ta.