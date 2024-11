Tuuli Rand: mulle meeldib naiselikkusega mängida

Nii solisti kui taustalauljana mitmeid kordi Eesti Laulul osalenud Tuuli Rand tõdes, et iga aasta on väga erinev. "Ma ei saa öelda, et see on eelis. Kindlasti oleneb laulust ja ükskõik kui palju ma olen esinenud ja lavadel olnud, siis Eesti Laulu lava on teistmoodi. Pinge on rohkem peal ja see närv tuleb paratamatult sisse. Aga ma annan endast parima."

Rand sõnas, et tema võistluslugu "Rem" on vokaalselt võimas ja sensuaalne laul. "See on väga huvitav ja teistsugune laul. Ma loodan, et see meeldib inimestele," lausus ta. "Ma olen vaimselt väga heas kohas. Ma olen väga naiselikus kohas. Ma tunnen ennast hästi sellena, kes ma olen. Naiselikkusega on nii lahe mängida," rääkis Rand.